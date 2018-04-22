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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Pedro Giraudo and the WDR Big Band - An Argentinian in New York

стиль:
22.04.2018

Pedro Giraudo and the WDR Big Band - An Argentinian in New York
«Аргентинец в Нью-Йорке» - это Педро Жиродо о себе. Он родился на севере Аргентины, в Кордове, втором по величине городе страны, но уже более двадцати лет, с 1996 года, живет в Нью-Йорке и стал за это время весьма заметной фигурой на самой крупной в мире джазовой сцене. По своей основной музыкальной специальности Жиродо – басист, и басист классный, но в Нью-Йорке он успел зарекомендовать себя также, как композитор, аранжировщик и бэнд-лидер, играя как традиционные аргентинские танго, так и полнокровный джаз. Жиродо руководит двумя большими составами, а также секстетом. Его записи неизменно получали высокие оценки в прессе, а известности добавило успешное сотрудничество с такими известными джазовыми музыкантами, как Рубен Блэйдс, Пакито Д’Ривера, Регина Картер, Брэнфорд Марсалис и другими.

Историю аргентинца в Нью-Йорке Жиродо, однако, рассказал не в Большом Яблоке, а в Европе, в самом конце ноября 2016 года, осуществив эту запись в Кельне с биг-бэндом западногерманского радио, заслуженно считающимся одним из самых сильных европейских больших джазовых составов. Педро руководил в этой записи WDR Big Band в качестве дирижера, исполняя шесть своих композиций (одна из них – это большая сюита в четырех частях, поэтому вы видите шесть треков в технических данных альбома, изданного в апреле на Zoho Records).

Выделяются в этой программе несколько вещей. Сразу назову Chicharrita, пьесу, посвященную популярному в истории танго композитору Освальдо Пульезе (1905-1995). Педро не приводит здесь прямых цитат или осылок к мелодике танго, но аргентинский дух в этой музыке все равно чувствуется. А Chicharrita, то есть «цикада» - это прозвище Пульезе, отличавшегося высоким, «стрекочущим» голосом. И теплый, дружеский юмор в музыке Жиродо в этой композиции тоже есть. Очень сильное впечатление оставили экспрессивная композиция Lapidario, а также Eir, которую Жиродо посвятил женщинам в джазе в частности и женщинам в мире и их борьбе за равные права в целом. И, наконец, центральное произведение альбома (и одно из любимейших для самого автора) – написанная в 2006 году сюита Desconsuelo Suite. Построенная по канонам академической музыки, она лишь структурно близка ей – в остальном это чисто джазовое сочинение, по масштабам заставляющее вспомнить Эллингтона. Прелюдия – соло на аргентинском барабане бомболегуэро, экспрессия и драйв во всех трех последующих частях, блюзовые мотивы в финальной части – это джаз, но имеющий немного общего с тем, что мы привыкли считать латинским джазом. Не стоит забывать, что Аргентина – самая европеизированная страна Латинской Америки, и это чувствуется в музыке Педро Жиродо. Что касается WDR Big Band, то этот состав напоминает классный немецкий автомобиль, Mercedes или BMW,: мощь, точность даже в мелочах и стремительное, неукротимое движение. В An Argentinian in New York бэнд и его дирижер продемонстрировали безукоризненное взаимопонимание.

© & (p) 2018 Zoho Records

9 tks / 56 mins

( Pedro Giraudo : conductor, composer, arranger & The WDR Big Band)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Германия
музыкальный стиль
академическая музыка, мэйнстрим

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