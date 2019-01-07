Ciolkowska - Avtomat Proshlogo

Питерская группа Ciolkowska ведет отсчет своей истории с 2012 года. Названием своим она обязана понятно кому. Но Константин Эдуардович здесь не только для «красного словца». Идеи космизма, который развивал этот уникальный русский ученый, напрямую повлияли на направленность творчества коллектива. Стилистику своей музыки Ciolkowska связывает с такими направлениями, как спэйс-рок и психоделик-рок. У коллектива сложилась уже довольно внушительная дискография, в которой записанный в 2017 году и изданный БниЛ Рекордс в конце 2018 года альбом «Автомат прошлого» вполне увязывается в дилогию с трехлетней давности альбомом «Пистолет будущего». Сама группа идеологию новой работы излагает так: «Автомат Прошлого» — образное описание причинно-следственного закона или Кармы. «Автомат» здесь выступает как свойство психики, а именно автоматически, машинально реагировать на жизненные ситуации. «Автомат Прошлого» также является неким символическим оружием, которое непроизвольно «стреляет» сейчас, и продолжит «стрелять» в будущем зарядом из прошлого, если не суметь этот «Автомат» разрядить!» Что ж, справедливо. «Вчера» стреляло и продолжает стрелять и в «сегодня» и в «завтра», то одиночными, то очередями. За примерами далеко ходить тут не надо: Грузия – Абхазия, Армения – Азербайджан, Россия – Украина: это ведь все «зубы дракона», посеянные еще большевичками при «национально-территориальном размежевании» народов бывшей Российской Империи, да и в более поздние времена, да все «с благими намерениями»…
Но вернемся все же к Ciolkowska и к ее музыке. Состав группы менялся много раз. Единственный «изначальный» участник сегодня, он же лидер группы – гитарист с ником Егор Свысокихгор. Даже состав, который записывал Avtomat Proshlogo сегодня уже не актуален: уже нет в нем ни басиста Вано Айвазяна (тоже, кстати, из «отцов-основателей»), ни ударника Давида Ааронсона. Но слушаем и размышляем мы над музыкой группы по этому, последнему пока, релизу. И делаем это «со своей колокольни» - с точки зрения основной тематики именно нашего сайта – в других медиа и акценты могут быть иными. А с точки зрения jazzquad.ru, в музыке Ciolkowska много и от новоджазовой импровизации, и от прог-рока, даже объем композиций – почти прог-роковые эпики. И все это звучит весьма и весьма…
Уже в первой «полномасштабной» композиции «Земля» (вводную «Карта» на 19 секунд опускаем) оцениваешь, как оригинально вписана в общий саунд маленькая гитарка укулеле, на которой играет Алеся Излеса. Совершенно, вроде бы, «неконвенциональный» инструмент для эпично-космических полотен, но тут он играет (и в прямом, и в переносном смысле) роль этакой специи, приправы, которая делает гораздо интереснее и «вкуснее» вкус «основного блюда». А более всего мне пришлась по душе композиция «Делу венец» с ее очень красивой мелодической линией, всплывающими во второй части ориентальными, как мне показалось, мотивами и утробно-жестким ритмом в финале. Есть в программе и прямо отсылающая в «джазовые края» композиция «Мы из джаза» с цитатой из одноименного фильма на старте (это там, где героя «разбирают» на собрании в техникуме за «упадочную музыку», а он упорствует в своей любви к джазу) – вещь вполне симпатичная и импровизационная, но, повторюсь, «Делу венец» даже без деклараций показалась наиболее близкой идеям современного «нового джаза». Немало любопытного и в текстах группы. В финальной «Про Господа и Будду» (представленной, как кавер группы udUbrenje) музыканты сводят вместе вышеупомянутых персон с растаманским Джа, а в «квазикришнаитской» 108 вместо Кришны возносят «харе» пантеону безвременно ушедших богов рока – Хендриксу, Леннону, Моррисону, Джоплин, Кобейну и Цою. Возможно, поклонники Боуи или Меркьюри с таким составом пантеона не согласятся, но я – целиком «за». Да и в целом – «за». Наверное, немало лестного могут сказать о творчестве Ciolkowska знатоки иных направлений, но и для нас группа – явно «не чужая».
2018 БниЛ Рекордс
9 tks / 57 mins
(Yegor Svysokihgor - g, voice, lyrics; Alesya Izlesa – ukulele; Vano Ayvazyan - bass g, back voice; David Aaronson – dr; with Aleksey Gorshkov – tp; Mikhail Tsyrulnikov - back voice (tk 8);)
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страна: Македония, США, Австралия, Венесуэла, Италия
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