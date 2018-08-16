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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Eden Bareket Trio - Night

стиль:
16.08.2018

Eden Bareket Trio - Night
Иден Барекет родился в Буэнос-Айресе в 1987 году, с 2013 года живет в Нью-Йорке, но вырос и стал джазовым музыкантом в Израиле. Здесь в девять лет он начал играть на альт-саксофоне, а в пятнадцать перешел на баритон-саксофон, с которым не расстается с тех пор. Иден закончил консерваторию в Тель-Авиве, приобрел опыт выступлений с ведущими израильскими джазменами, выступал на крупнейшем в стране фестивале Джаз Красного Моря в Эйлате с собственным квинтетом. В Штатах Барекет также выступает с собственным ансамблем, трио, где играют его брат Оз Барекет на басу и чилиец Феликс Лекарос на ударных. В 2016 году трио выпустило свой первый альбом Choice, а сейчас Иден представляет вниманию слушателей новую работу – Night.

К «ночному» альбому Иден Барекет подготовил и соответствующую обложку, довольно романтичного характера: музыкант держит в руке Луну, как вечный фонарик для влюбленных и поэтов. Но программу альбома (а она вся, за одним исключением, составлена из музыки лидера трио) слишком лиричной я бы не назвал. Уже в стартовой пьесе с вполне лиричным названием Birds Иден играет чрезвычайно энергично и с большим напором. И в дальнейшем Барекет словно стремится показать весь спектр возможностей своего инструмента, которому в его исполнении оказываются подвластны любые оттенки чувств. Мне даже показалось, что порой музыкант чуть «пересаливает» в этом стремлении, но в виртуозности игры на баритон-саксофоне Идену, безусловно, не откажешь. Видимо, в его манере атаки сказывается темперамент исполнителя, вобравший всю эмоциональность, характерную, как для латиноамериканцев, так и для израильтян. Правда, этническими мотивами музыка Барекета-композитора не переполнена. В этом плане можно отметить, пожалуй, лишь Baccatum с ее перуанскими мотивами и обработкой мелодии популярного в этих краях танца фестехо. В основном же Иден играет динамичный straight ahead jazz, в чем ему умело ассистируют брат-басист и Лекарос за ударной установкой. Свои ниши для соло они в программе также получили, но бал правит здесь, безусловно, сам лидер. В последние годы американская Ассоциация джазовых журналистов называет лучшим исполнителем на баритон-саксофоне свою соотечественницу Клэр Дейли. Кто знает, может быть, в перспективе в элитной группе мастеров этого непростого инструмента мы увидим и Идена Барекета. Во всяком случае, у него перед глазами пример уже его соотечественницы Анат Коэн, много лет безраздельно царствующей в этом же опросе в номинации «кларнет», да и с точки зрения технического мастерства, музыкального мышления и лидерских качеств все данные для покорения самых высоких вершин у Идена есть.

© & (p) 2018 Fresh Sounds Records

9 tks / 49 mins

(Eden Bareket – bars; Oz Bareket – b; Felix Lecaros – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, Чили
музыкальный стиль
мэйнстрим

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