Elsa Nilsson / Jon Cowherd - After Us

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Elsa Nilsson / Jon Cowherd - After Us

стиль:
24.08.2018

Elsa Nilsson / Jon Cowherd - After Us
Шведско-американский дуэт флейтистки Эльзы Нильссон и пианиста Джона Коухерда существует с 2014 года. Географически точкой пересечения творческих путей музыкантов стал Нью-Йорк, а начинались они по разные стороны Атлантики. Эльза Нильссон родилась в Гетеборге, в музыкальном мире оказалась практически с рождения, благодаря родителям, в результате чего уже в шесть лет сочинила свою первую мелодию. Выбор флейты в качестве основного инструмента произошел уже в подростковом возрасте. Став еще старше, Эльза постоянно странствовала из Швеции в Штаты и обратно, пока окончательно не перебралась в Америку – сначала в Сиэттл, а потом, в 2010 году, в Нью-Йорк. Здесь, помимо дуэта с Коухердом, она параллельно участвует и в целом ряде других проектов. Ее партнер Джон Коухерд родом с юго-востока Америки, из Кентукки, и тоже рос в семье музыкантов. Восемь лет, до переезда в Нью-Йорк, Джон провел в Новом Орлеане, где постигал тонкости джаза у прекрасных местных педагогов во главе с Эллисом Марсалисом. И у него немало разных проектов, из которых наибольшую известность получил альянс с ударником Брайаном Блэйдом в ансамбле Brian Blade Fellowship.

В принципе Нильссон и Коухерд играют, как авторскую музыку, так и стандарты, но альбом After Us целиком состоит из их собственных сочинений, причем основной вклад в этом смысле принадлежит Эльзе Нильссон, написавшей семь пьес из девяти. Ну, а что касается исполнения, то тут царит полный партитет. Дуэт отлично сыгран и понимают друг друга партнеры буквально с полу-ноты. Сам формат проекта определяет камерный характер музыки, а стилистически эта камерность в равной степени может быть отнесена как к джазу, так и к академической музыке. На мой взгляд, лучше всего тут подошло бы определение «современная инструментальная музыка». Но не путайте After Us с прикладной фоновой музыкой, которую иногда называют «музыкой для стоматологических салонов»! Нет, в музыке Эльзы и Джона есть глубина, есть эмоции и, порой, очень сильные, есть романтичность, подчеркнутая обложкой альбома. Я особо выделил бы в этом плане, как наиболее понравившиеся, титульную композицию и Distant Dawn. В целом же, это вечерняя музыка для соответствующего настроения и внимательного прослушивания – в уютном одиночестве или вдвоем с близким человеком. Попробуйте на себе!

© & (p) 2018 Bumblebee Collective

9 tks / 56 mins

(Elsa Nilsson – fl, alto fl, bass fl; Jon Cowherd – p;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Швеция
музыкальный стиль
академическая музыка, кроссовер

Еще из раздела издано в 2018г.

Kristo Rodzevski - The Rabbit and the Fallen Sycamore

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард, кроссовер
  • страна: Германия, Канада, Македония, США
C 1999 года родившийся в городе Битола македонец Кристо Родзевски живет и работает в Нью-Йорке. Кристо поет, играет на акустической гитаре, пишет музыку, в которой сливаются авангардный джаз, этника и фолк-рок, сам же сочиняя для нее ...
подробнее
24.08.2018

Le Faux Ensemble - Double Bind

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард, академическая музыка
  • страна: Франция
Уже обложка альбома Double Bind французского коллектива Le Faux Ensemble дает некоторое представление о его музыке. Голубое небо, зеленая трава, на траве лежит, раскинувшись человек. Все. Никаких событий, покой, неизменность. Только трава ...
подробнее
24.08.2018

Lucia Jackson - You And The Night And The Music

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: Румыния, США, Аргентина, Испания, Колумбия
С обложки альбома на нас глядит настоящая джазовая дива! Продуманно и чрезвычайно эффектно выглядит здесь Люсия Джексон, вот только джазовой дивой ей еще предстоит стать… You And The Night And The Music – первый альбом Люсии ...
подробнее
24.08.2018
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com