Elsa Nilsson / Jon Cowherd - After Us

Шведско-американский дуэт флейтистки Эльзы Нильссон и пианиста Джона Коухерда существует с 2014 года. Географически точкой пересечения творческих путей музыкантов стал Нью-Йорк, а начинались они по разные стороны Атлантики. Эльза Нильссон родилась в Гетеборге, в музыкальном мире оказалась практически с рождения, благодаря родителям, в результате чего уже в шесть лет сочинила свою первую мелодию. Выбор флейты в качестве основного инструмента произошел уже в подростковом возрасте. Став еще старше, Эльза постоянно странствовала из Швеции в Штаты и обратно, пока окончательно не перебралась в Америку – сначала в Сиэттл, а потом, в 2010 году, в Нью-Йорк. Здесь, помимо дуэта с Коухердом, она параллельно участвует и в целом ряде других проектов. Ее партнер Джон Коухерд родом с юго-востока Америки, из Кентукки, и тоже рос в семье музыкантов. Восемь лет, до переезда в Нью-Йорк, Джон провел в Новом Орлеане, где постигал тонкости джаза у прекрасных местных педагогов во главе с Эллисом Марсалисом. И у него немало разных проектов, из которых наибольшую известность получил альянс с ударником Брайаном Блэйдом в ансамбле Brian Blade Fellowship.
В принципе Нильссон и Коухерд играют, как авторскую музыку, так и стандарты, но альбом After Us целиком состоит из их собственных сочинений, причем основной вклад в этом смысле принадлежит Эльзе Нильссон, написавшей семь пьес из девяти. Ну, а что касается исполнения, то тут царит полный партитет. Дуэт отлично сыгран и понимают друг друга партнеры буквально с полу-ноты. Сам формат проекта определяет камерный характер музыки, а стилистически эта камерность в равной степени может быть отнесена как к джазу, так и к академической музыке. На мой взгляд, лучше всего тут подошло бы определение «современная инструментальная музыка». Но не путайте After Us с прикладной фоновой музыкой, которую иногда называют «музыкой для стоматологических салонов»! Нет, в музыке Эльзы и Джона есть глубина, есть эмоции и, порой, очень сильные, есть романтичность, подчеркнутая обложкой альбома. Я особо выделил бы в этом плане, как наиболее понравившиеся, титульную композицию и Distant Dawn. В целом же, это вечерняя музыка для соответствующего настроения и внимательного прослушивания – в уютном одиночестве или вдвоем с близким человеком. Попробуйте на себе!
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