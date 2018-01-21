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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Eljazz Big Band - After the Catastrophe – Krzysztof Komeda Reimagined

стиль:
21.01.2018

Eljazz Big Band - After the Catastrophe – Krzysztof Komeda Reimagined
Быстро и ярко рагоревшиеся и трагически рано ушедшие звезды всегда становятся культовыми фигурами. В польском искусстве 60-х годов такими фигурами стали актер Збигнев Цибульский, режиссер Войцех Хас и джазовый музыкант, пианист и композитор Кшиштоф Комеда. Более того, в польском джазе Комеда стал настоящей иконой, признанным очень многими отцом современной польской джазовой школы, одной из сильнейших в Европе. Его в Польше не забывают. Вспоминаю прекрасный альбом памяти Комеды с его музыкой We'll Remember Komeda, записанный Станько, Урбаняком, Дудзяк и другими и изданный еще в 1972 году немецким лейблом MPS Records. Комеда и для последующих поколений польских джазменов остается путеводной звездой. А вот бэнд-лидер и ударник Юзеф Эльяш вообще считает его самым важным польским композитором ХХ века и фигурой, равновеликой Шопену. Мне такая оценка кажется несколько дискуссионной (это при живом Пендерецком!), но Юзеф имеет на нее право и доказывает свое уважение к памяти Комеды новым альбомом своего Eljazz Big Band с музыкой выдающегося мастера, аранжированной для биг-бэнда.

Сам Юзеф Эльяш родился в 1954 году в Быдгоще в семье известного академического музыканта, дирижера и педагога Леона Эльяша, что, конечно же, повлияло на его выбор профессии. Юзеф увлекся джазом, выбрал для себя ударные инструменты и начал успешную карьеру на польской сцене 70-х годов. Годы 80-е Эльяш провел в Штатах, совершенствуя свое мастерство и проходя суровую школу конкуренции на самом большом и самом жестком мировом рынке джазовой музыки. В 90-х годах он вернулся в Польшу и стал главной фигурой в джазовой жизни родного города: основал первый в Быдгоще джаз-клуб, стал организатором фестивалей, создал и возглавил ряд коллективов, в том числе Eljazz Big Band, с которым записал ряд альбомов, в том числе посвященных музыке межвоенной Польши и музыке Шопена (последний диск стал платиновым). Эльяш является обладателем ряда престижных национальных премий и весьма заметным персонажем польской джазовой сцены.

В биг-бэнде Эльяша играют первоклассные музыканты (упомяну хотя бы тромбониста Намысловского-младшего), но для записи After the Catastrophe – Krzysztof Komeda Reimagined Эльяш привлек дополнительно таких звезд польского джаза наших дней, как саксофонисты Хенрик Мишкевич и Мацей Сикала, а также знаменитого американского гитариста Майка Стерна, чей гастрольный график в нужное время пролег через Польшу. Кроме того, к джазовому саунду биг-бэнда добавились струнные Польского камерного оркестра национальной филармонии. Так что, проект оказался весьма масштабным. В альбом вошло десять известных композиций Комеды. При этом Эльяш весьма необычно подошел к вопросу создания аранжировок этих пьес. У каждой из них – свой автор. Образно говоря, Эльяш предпочел одному «Стрейхорну» сразу десять. В этом решении был риск, но, на мой взгляд, он оправдался: слушатель получил свежесть взгляда разных музыкантов на музыку Комеды и, в то же время цельный концептуальный альбом. Особенно сложная задача стояла перед Петром Вромбелем, аранжировавшим многократно исполнявшуюся тему Комеды Rosemary’s Baby из одноименного фильма Романа Поланского, которую он разрешил весьма убедительно. Запомнилась и тема Svantetic в редакции Михала Томащика, где очень эффектно прозвучали его же соло на тромбоне и соло Мишкевича на сопрано-саксофоне. Яркое индивидуальное мастерство в этом альбоме проявили многие – не могу не отметить соло тех же музыкантов (только Мишкевич играл уже на альт-саксофоне) в Before Sunrise, а также искусство заокеанского гостя Стерна в Rosemary’s Babу и Astigmatic. Сам же Эльяш вместе с Яном Вальчиньским аранжировал тему, давшую имя всему альбому и не случайно поставленную в программе финальной - After the Catastrophe. Комеда в свое время включил ее в свой «немецкий» альбом Meine Süße Europäische Heimat (1967) под названием Nach der Katastrophe – Warschau 1943. Написана она была под впечатлением стихотворения «Кампо ди Фиори» запретного тогда в соцлагере и широко известного сегодня нобелевского лауреата Чеслава Милоша – рефлексии на ужасы войны и уничтожение Варшавского гетто. Эльяш и его партнеры смогли поставить очень яркую точку в своем эпичном проекте – достойная и сильная пьеса, еще раз подтверждающая то, что когда-то уже доказал Комеда – для джаза нет таких тем и эмоций, которые бы он не сумел адекватно отразить.

© 2018 Eljazz Big Band

10 tks / 59 mins

(Miłosz Gawryłkiewicz, Tomasz Gluska, Marcin Gawdzis, Jakub Marszałek – tp; Michał Tomaszczyk, Jacek Namysłowski, Dariusz Plichta, Piotr Wróbel – tb; Henryk Miśkiewicz, Maciej Sikała, Szymon Lukowski, Adam Kołacki, Jacek Rodziewicz – saxes; Adam Liemańczyk – p; Zbigniew Wrombel – b; Mike Stern, Piotr Olszewski – g; Józef Eliasz – dr, leader; with Polish Chamber Orchestra Of The National Philharmonic;)

Линк предоставил Józef Eliasz

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Польша, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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