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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Enrique Haneine - The Mind’s Mural

стиль:
26.08.2018

Enrique Haneine - The Mind’s Mural
Все участники этой записи сегодня живут и работают в Нью-Йорке, но только один из них, басист Карло Ди Роза, - американец по рождению. Тенор-саксофонистка Анна Уэббер родилась в Канаде, а ее коллега по инструменту Катерина Сикора – в Ирландии. Собрал же всех этих музыкантов вместе для записи альбома The Mind’s Mural уроженец Мехико, мексиканец ливанского происхождения Энрике Ханини.

Для Энрике это уже не первый альбом, предшествовавший ему Instant Of Time (2016) удостоился весьма теплой реакции от критики. Сам Ханини имеет опыт работы в самых разных направлениях джаза тут и мэйнстрим, и авангард, и латинский джаз, принесший ему номинацию Грэмми в 2013 году в категории «лучший альбом латинского джаза». Ханини – очень многогранный музыкант. Он пишет музыку (и этот, и предыдущий диски – полностью авторские работы), играет на фортепьяно и на ударных. Правда, в The Mind’s Mural он предстает перед слушателем только, как композитор, ударник и, конечно, бэнд-лидер.

Квартет Ханини, паритетный в гендерном плане, интересен по инструментарию. На авансцену выдвинуты голоса двух саксофонов. Иногда это два теноровых инструмента, иногда Сикора играет на сопрано-саксофоне. Линии двух духовых иногда сходятся до унисона, чаще ведут диалог при поддержке ритм-группы Ди Роза – Ханини. При этом опытнейший Карло порой также очень эффектно солирует. Что же до лидера, то ударные непрестанно поддерживают солисток, порой неожиданно изменяя ритмический рисунок пьесы. Наследник разных культур, Ханини включает в свой музыкальный язык элементы латинские, африканские, левантийские, и все это в рамках авангардной стилистики, идущей от позднего Колтрейна. Может быть, в силу этих обстоятельств, каждая из 11 пьес альбома имеет свое, особенное лицо, что делает The Mind’s Mural интересным от начала и до конца. Для меня наиболее выразительными в этом проекте стали The Seventh Layer и Life of It’s Own с интересной полиритмией ударных, The One Eleven Tale с отличным соло Ди Розы на контрабасе пиццикато и While You’re Away, где он же играет смычком, и две композиции, где совместные усилия солисток и ритм-группы дали, на мой вкус, наилучший результат: Hidden Mirrors и Like A Bronco.

© & (p) 2018 Elegant Walk Records

11 tks / 66 mins

(Anna Webber – ts; Catherine Sikora – ts, ss; Carlo de Rosa – ac. b; Enrique Haneine – dr, cymbals, udu drum;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Ирландия, Канада, Мексика, США
музыкальный стиль
авангард

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