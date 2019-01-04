Enzo Rocco Trio - The Worst Of

Любимые форматы интереснейшего итальянского новоджазового гитариста Энцо Рокко – дуэты и трио. На нашем сайте можно найти много его дуэтных альбомов разного периода, а вот в формате трио к нам попадало только два диска, правда, очень хорошие: Revenge (2003) знаменитого Tubatrio со Скьяфини и Фиораванти и Spaghetti Jazz (2012) аргентинского трио с Домингесом и Мандельманом. Что ж, Бог любит троицу, как гласит русская пословица: в недавнем письме Энцо прислал линк к своему новому альбому, сделанному с давним итальянским трио, несколько обновившим состав: к Энцо и бас-кларнетисту Симоне Маури присоединился теперь молодой ударник Давиде Буссолени. Записан альбом был в Пьяченце, на концерте в местной консерватории.
Надо знать присущее Рокко чувство юмора с изрядной долей самоиронии, чтобы оценить название этой работы: на ярко желтой, как апельсин, выросший на богатой солнцем итальянской земле, обложке красуется: «Худший из». В письме автору этих строк Энцо старательно оправдывает такую «самокритичность»: дескать, это «неполноценный» альбом – всего лишь сетевой ЕР, да и составлен он из «старых глупых мелодий» (цитирую Рокко), которые ему просто захотелось сыграть еще раз… Ну-ну, послушайте-ка эти «старые глупые мелодии», и если они оставят вас равнодушными, я скажу, что, во-первых, у вас не все в порядке с чувством юмора, а во-вторых, предположу, что такой веселый, полнокровный, изумительно креативный авангард, одевающий маску то фольклорных и квази-фольклорных попевок, то ст-р-р-растных ритмов танго, вам просто противопоказан. Думаю, людей, которым придется выставлять такой диагноз, будет немного. Зато поклонников творчества Энцо Рокко The Worst Of обязательно прибавит. Считанные люди в новом джазе (среди них вспомню еще Карло Актиса Дато, земляка и частого партнера Энцо) способны преподносить весьма глубокую и умную музыку в столь доступной каждому и веселой форме.
Рокко очень любит сочетание своих гитарных партий со звучанием «низкоголосых» инструментов. Упомянутый Актис Дато играет дуэты с Рокко на своем коронном баритон-саксофоне, Джанкарло Скьяфини в Tubatrio играл, понятно, на тубе, а в данном трио пару гитаре составляет бас-кларнет. Ничего плохого не скажу про молодого Буссолени: его ударные свое дело делали исправно, но, право, «старшие товарищи» фейерверком своих диалогов несколько отодвинули Давиде в тень. Да, эти пьесы Рокко играл и раньше. Но как же приятно было послушать в новой версии и Stefania e il naso, и Todos los pepinos del mondo – необычайно трогательную танцевальную мелодию, в рамках которой под ритм ударных бас-кларнет рвет жгучую страсть в клочья, а гитара изящно, словно на цыпочках, упорно его преследует, и Ciabatte – остроумный и парадоксальный фри-джазовый диалог гитары и бас-кларнета.
Кстати, фри-джаз – это лишь одна из граней творческих интересов Энцо Рокко. Сам он свою стилистику аттестует так: JAZZFOLKFREEPUNKBOPROCK!!! Выбирайте на вкус, выбирайте по душе, имея дело с Энцо Рокко – не ошибетесь! © 2018 5 tks / 34 mins (Simone Mauri – bass cl; Enzo Rocco – g; Davide Bussoleni – dr;) Линк предоставил Enzo Rocco Леонид АУСКЕРН