Enzo Rocco Trio - The Worst Of

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Мадагаскар, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Enzo Rocco Trio - The Worst Of

стиль:
04.01.2019

Enzo Rocco Trio - The Worst Of
Любимые форматы интереснейшего итальянского новоджазового гитариста Энцо Рокко – дуэты и трио. На нашем сайте можно найти много его дуэтных альбомов разного периода, а вот в формате трио к нам попадало только два диска, правда, очень хорошие: Revenge (2003) знаменитого Tubatrio со Скьяфини и Фиораванти и Spaghetti Jazz (2012) аргентинского трио с Домингесом и Мандельманом. Что ж, Бог любит троицу, как гласит русская пословица: в недавнем письме Энцо прислал линк к своему новому альбому, сделанному с давним итальянским трио, несколько обновившим состав: к Энцо и бас-кларнетисту Симоне Маури присоединился теперь молодой ударник Давиде Буссолени. Записан альбом был в Пьяченце, на концерте в местной консерватории.

Надо знать присущее Рокко чувство юмора с изрядной долей самоиронии, чтобы оценить название этой работы: на ярко желтой, как апельсин, выросший на богатой солнцем итальянской земле, обложке красуется: «Худший из». В письме автору этих строк Энцо старательно оправдывает такую «самокритичность»: дескать, это «неполноценный» альбом – всего лишь сетевой ЕР, да и составлен он из «старых глупых мелодий» (цитирую Рокко), которые ему просто захотелось сыграть еще раз… Ну-ну, послушайте-ка эти «старые глупые мелодии», и если они оставят вас равнодушными, я скажу, что, во-первых, у вас не все в порядке с чувством юмора, а во-вторых, предположу, что такой веселый, полнокровный, изумительно креативный авангард, одевающий маску то фольклорных и квази-фольклорных попевок, то ст-р-р-растных ритмов танго, вам просто противопоказан. Думаю, людей, которым придется выставлять такой диагноз, будет немного. Зато поклонников творчества Энцо Рокко The Worst Of обязательно прибавит. Считанные люди в новом джазе (среди них вспомню еще Карло Актиса Дато, земляка и частого партнера Энцо) способны преподносить весьма глубокую и умную музыку в столь доступной каждому и веселой форме.

Рокко очень любит сочетание своих гитарных партий со звучанием «низкоголосых» инструментов. Упомянутый Актис Дато играет дуэты с Рокко на своем коронном баритон-саксофоне, Джанкарло Скьяфини в Tubatrio играл, понятно, на тубе, а в данном трио пару гитаре составляет бас-кларнет. Ничего плохого не скажу про молодого Буссолени: его ударные свое дело делали исправно, но, право, «старшие товарищи» фейерверком своих диалогов несколько отодвинули Давиде в тень. Да, эти пьесы Рокко играл и раньше. Но как же приятно было послушать в новой версии и Stefania e il naso, и Todos los pepinos del mondo – необычайно трогательную танцевальную мелодию, в рамках которой под ритм ударных бас-кларнет рвет жгучую страсть в клочья, а гитара изящно, словно на цыпочках, упорно его преследует, и Ciabatte – остроумный и парадоксальный фри-джазовый диалог гитары и бас-кларнета.

Кстати, фри-джаз – это лишь одна из граней творческих интересов Энцо Рокко. Сам он свою стилистику аттестует так: JAZZFOLKFREEPUNKBOPROCK!!! Выбирайте на вкус, выбирайте по душе, имея дело с Энцо Рокко – не ошибетесь!

© 2018

5 tks / 34 mins

(Simone Mauri – bass cl; Enzo Rocco – g; Davide Bussoleni – dr;)

Линк предоставил Enzo Rocco

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
авангард

Еще из раздела издано в 2018г.

Gabriel Zucker - Weighting

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: академическая музыка, авангард
  • страна: США
Давненько не появлялись у нас на сайте релизы легендарного ESP-disk, детища покойного Бернарда Столлмена, нью-йоркского юриста и фаната авангардного джаза. После значительного перерыва лейбл возобновил свою деятельность и по-прежнему ...
подробнее
04.01.2019

Gary Stroutsos - Night Chants – Native American Flute

  • стиль: этно
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: индейская музыка
  • страна: США
Аутентичным фольклором этот альбом не назовешь. Американец Гэри Струцос исполняет свою авторскую музыку (часть композиций написана им в содружестве с перкуссионистом Дэвидом Ревелли), но дух этой музыки и инструментарий Гэри делает ее ...
подробнее
04.01.2019

Gene Ess - Apotheosis

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард, мэйнстрим
  • страна: США, Хорватия, Швейцария, Япония
В 2016 году, с альбома Absurdist Theater, началось для нашего сайта знакомство с творчеством живущего в Нью-Йорке японского гитариста и композитора Джина Эсса (его полное имя Джин Эсс Шимосато). Тогда же были приведены и биографические ...
подробнее
04.01.2019
© 2019
Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com