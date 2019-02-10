Ernie Watts Quartet - Home Light

Приятно после пары лет молчания вновь встретиться с Эрни Уоттсом на его альбоме 2018 года Home Light. Да, он стал еще на два года старше: на момент записи альбома ему уже 73, но у его саксофонов все такой же волшебный, «поющий» звук, способный передать тончайшие оттенки эмоций. Этот блистательный мастер по-прежнему записывает альбомы на собственном лейбле Flying Dolphin Records и по-прежнему, уже почти двадцать лет, работает со своим немецким квартетом, состоящим из пианиста Кристофа Заенгера, басиста Руди Энгеля и ударника Хайнриха Кеберлинга. Наконец, Home Light красноречиво свидетельствует, что старина Уоттс еще не разучился делать альбомы, которые невозможно слушать «в пол-уха», которые мягко на властно погружают тебя в истинно джазовую атмосферу.
Как и его предшественник Wheel Of Time (2016), новый альбом квартета Уоттса состоит из девяти треков. Тут есть и собственные сочинения Эрни, и пьесы, написанные музыкантами его ансамбля (две – Заенгером, одна – Кеберлингом), и каверы. В отличие от тематического A Simple Truth (2014) здесь нет единой идеи, которая связывала бы все пьесы альбома в одно целое. Хотя неявно такая идея пронизывант все творчество Эрни Уоттса и с годами заявдяет о себе все сильнее: Эрни любит свой джазовый мир и никогда не забывает о тех, с кем за его долгую карьеру приходилось работать. К сожалению, они постепенно уходят. Если Wheel Of Time был посвящен памяти Чарли Хэйдена, с которым он работал в составе Quartet West, то новый альбом Уоттс посвятил своему другому коллеге, покинувшему этот мир в 2018 году ударнику Леону Ндугу Ченслеру. «Я потерял тебя, Ндугу. Твой дух продолжает жить», - пишет Уоттс на обложке альбома, титульная композиция которого, а в каком-то смысле и его обложка, отражают горечь утраты. Есть в программе и еще две композиции, посвященные знаменитым джазовым музыкантам - O.P. в честь Оскара Петтифорда и Joe в честь Джо Хендерсона.
А открывает его пьеса Уоттса I Forgot August, которая, вместе с Frequie Flyiers и титульной пьесой входят для меня в тройку самых ярких композиций альбома Home Light. Как образец джазовой баллады можно рассматривать и совместно написанную Уоттсом и Заенгером Horizon. Кстати, Кристоф хорош в этом проекте, как никогда, достойно поддерживая своего лидера. В треке O.P. очень проникновенно звучит и контрабас Энгеля, как и должно быть в пьесе, посвященной великому басисту. В общем, очередной сильный альбом. Впрочем, других от Эрни Уоттса я и не слышал. © & (p) 2018 Flying Dolphin Records9 tks / 68 mins(Ernie Watts – saxes; Christof Saenger – p; Rudi Engel – ac.b; Henrich Koebberling – dr;)Диск предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН