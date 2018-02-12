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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Catrin Finch / Seckou Keita - SOAR

стиль:
12.02.2018

Catrin Finch / Seckou Keita - SOAR
Ученые-антропологи уверенно утверждают, что прародиной homo sapiens является Африка. Таким образом, где бы мы ни жили и к какой расе не принадлежали, через NNN поколений все мы – родственники с африканцами. С этой точки зрения творческий союз валлийской арфистки Кэтрин Финч и сенегальца Секу Кейта, играющего на коре – западноафриканском 21-струнном щипковом инструменте, одновременно напоминающем арфу и лютню, не является столь уж необычным. Но с любой другой точки зрения это - удивительный альянс. Где Уэльс и где Сенегал? Где культура кельтов Британии и где культура народов волоф или мандинка? Где, говоря о музыке, европейская классическая традиция и где музыка Африки? И тем не менее этот альянс есть, он доказал свою жизнеспособность, он принят «на ура» в концертных залах многих стран мира, а первый альбом дуэта Финч – Кейта Clychau Dibon (2013) удостоен целого ряда престижных наград.

Кэтрин Финч – арфистка, получившая классическое образование и выступавшая с лучшими симфоническими оркестрами мира, она имеет мало равных в игре на своем инструменте. Секу Кейта – потомственный гриот, то есть певец и поэт, аккомпанирующий себе на коре, у целого ряда народов Западной Африки, в том числе и в Сенегале. Как и многие гриоты, Секу Кейта не знаком с нотной записью музыки. Тем не менее, он зарекомендовал себя, как выдающийся исполнитель на коре, объездивший со своим ансамблем пол-мира и известный коллаборациями в области world music со многими знаменитостями: упомяну хотя бы кубинца Омара Сосу. Новый альбом Финч и Кейты SOAR будет выпущен валлийским лейблом bendigedig в апреле 2018 года.

Я не слышал первого альбома дуэта, но, судя по SOAR, кора и арфа сочетаются удивительно гармонично. Мелодичное звучание инструментов заставляет забыть о повседневных проблемах, их серебрянный звук уносит воображение куда-то далеко-далеко – то ли к «Зеленым холмам Африки» (по Хэмингуэю), то ли ко двору кельтского короля Британии Артура в Камелоте. Экспрессивный вокал Кейта в некоторых треках только добавляет динамики звучанию дуэта. Уже первый трек альбома Clarach словно протягивает нить между Уэльсом и Сенегалом – он назван в честь хищной птицы скопы, зимующей обычно в Африке и недавно, после долгого перерыва, обнаруженной в Уэльсе. И еще одна ниточка связи культур: потрясающая композиция Bach to Baisso, где фрагмент Гольдберг-вариаций Баха сплетен с популярной сенегальской мелодией. Как справедливо замечает Секу, возможно, это первый в истории случай исполнения музыки Баха на коре. А вот у композиции Téranga Bah чисто африканские корни, это гимн гостеприимству и дружелюбию африканцев, в названии которого соединены термины из языков волоф и мандинка. 1677(год прихода французов на берега Западной Африки и начало работорговли) и финальная Cofiwich Dryweryn, мой персональный фаворит этого очень ровного и сильного альбома, посвящены драматическим событиям в истории сенегальцев и валлийцев.

Проблема второго альбома характерна для многих коллективов. Как прогрессировать, как «держать планку», заявленную дебютным диском? Для многих эта проблема оказывается неразрешимой. Уверен, для Финч и Кейты такой проблемы просто не существует.

© & (p) 2018 bendigedig

8 tks / 45 mins

(Catrin Finch – harp; Seckou Keita – kora, voc;)

Линк предоставлен Angie Lemon, ARC Music

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Сенегал
музыкальный стиль
академическая музыка, африканская музыка, кельтская музыка

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