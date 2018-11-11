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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Dan Bonsanti The 14 Jazz Orchestra - The Future Ain’t What It Used To Be

стиль:
11.11.2018

Dan Bonsanti The 14 Jazz Orchestra - The Future Ain’t What It Used To Be
Альбомом с не очень оптимистичным названием The Future Ain’t What It Used To Be мы знакомимся с Дэном Бонсанти и его The 14 Jazz Orchestra. Саксофонист Дэн Бонсанти закончил в свое время университет Майами во Флориде. В качестве исполнителя и аранжировщика он работал с такими солидными оркестрами, как бэнды Дока Северинсена, Стена Кентона, но особенно много сотрудничал с Жако Пасториусом, написав ряд композиций для его биг-бэнда. В настоящее время его деятельность связана прежде всего с родным штатом. В 2013 году Бонсанти основал The 14 Jazz Orchestra, в который вошли выпускники университета Майами. Первый альбом нового коллектива Nothing Hard Is Ever Easy имел большой успех у американских слушателей, добрался до высоких мест в чартах JazzWeek. The Future Ain’t What It Used To Be – второй альбом Бонсанти и его оркестра.

В технических данных релиза вы увидите значительно больше музыкантов, чем заявлено в названии состава, причем такие имена, как Рэнди Брекер или Дэнни Готлиб явно не похожи на имена студентов. В записи альбома, наряду с этими мастерами, принял участие еще ряд именитых гостей. Программу альбома составили джазовые композиции современных авторов в ярких оркестровых аранжировках. Тон задают две композиции Чика Кориа, характерные именно для этого мастера: Armando’s Rhumba и Blue Miles. «Латинскую» линию альбома (что весьма естественно именно для Флориды) продолжают мелодия Жобима Triste и композция другого бразильского мастера, Элианы Элиас, Pandamandium, где соло на трубе играет Рэнди Брекер. Dance Cadaverous Уэйна Шортера и не часто исполняемая сегодня композиция 16 tons дополняют список наиболее ярких треков программы.

Хорошая сыгранность, звездные гости, запоминающиеся мелодии в современном звучании: у The Future Ain’t What It Used To Be есть все шансы повторить успех предшественника.

© & (p) 2018 Dabon Music

11 tks / 59 mins

(Ed Maina – as, fl, piccolo; Ed Calle – ts, ss, fl; Neal Bonsanti – ts, English horn, fl, cl; Peter Brewer – bars, bass cl, fl; Mark Colby, Rick Margitza – ts; Jack Wengroski, Steve Reid, Cisco Dimas, Ray Chicalo, Randy Brecker – tp; Dante Luciani, Major Bailey – tb; Matt Bonelli, Tim Smith – el.b; Richard Bravo – perc; Jack Ciano, Danny Gotlieb, Lee Levin, Marko Marcinco – dr; Mark Egan – fretless b; Jim Gasior – p, keyb; Tom Lippincott – el.g;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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