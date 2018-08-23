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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Club Cactus - Club Cactus

стиль:
23.08.2018

Club Cactus - Club Cactus
Еще ни разу в своих обзорах я не цитировал в полном объеме пресс-релизы. Впервые делаю это для команды Club Cactus и ее одноименного дебютника, уж больно емко, информативно и почти исчерпывающе. Итак:

«Два французских ударника: Антуан Лягерр ((Filiamotsa, Praag, Noctura...) и Жан-Мишель Пирес (Bruit Noir, NLF3...).

Одна музыка: трайбл, нойзи, психоделик.

Семь гостей: G.W.Sok (The Ex), Алексей Мун Кассель (Kill The Vultures, Numbers not names…), Бенуа Бурелло, Дон Нино (Prohibition, NLF3), Паскаль Буазиз, Мари Камбуа, Мануэль Бьенвеню.

На сцене: две ударные установки, одна против другой, видео и голоса, используемые, как саундтрек.

Религия Club Cactus – минимализм. Эта рок-группа говорит нет всему необязательному: болтливым гитаристам, виртуозным басистам, неподъемным органам. Club Cactus возвращается к чистой сущности ударных: всемогущей энергии.»

Что остается к этому добавить? Собственно, чисто ударные и только ударные звучат только в титульном треке. Во всех остальных присутствуют гости. Певцы? Пожалуй, нет, скорее чтецы текстов под ритмические рисунки дуэта барабанов, кое-где приправленные эффектами. Всего гостей действительно семеро, в основном французы, но есть и голландец G.W.Sok (в двух треках), и американец Кассель. Для самих Антуана Лягерра и Жана-Мишеля Пиреса, а также для некоторых гостей пресс-релиз перечисляет их прежние коллективы. Особо любопытные могут поискать информацию о них в Сети, а для остальных сообщу, что все это разнообразные авангардные и экспериментальные проекты. Относительно стилистики трайбл – соглашусь. В ритмах ударных действительно есть нечто завораживающе-языческое, уводящее вглубь человеческой истории. Особенно отмечу в этом плане композицию Burn it all с Доном Нино, оставляющую ощущение некоего шаманского камлания. Психоделия? Да, и это присутствует. На мой вкус, чемпион тут – трек Beautiful again с Бенуа Бурелло. А вот насчет нойзи можно поспорить. Club Cactus не производит впечатления такой уж шумной команды. Французские барабанщики атакуют скорее не барабанные перепонки своих слушателей, а их физиологию и подсознание: чувствительность подкорки к ритмическим пульсациям была известна еще древнеегипетским жрецам. В любом случае – необычно и привлекательно. Рекомендую!

© & (p) 2018 Beg Rose Records

10 tks / 42 mins

(Anthony Laguerre, Jean-Michel Pires – dr; with G.W.Sok, Alexei Moon Casselle, Benoît Burello, Don Nino, Pascal Bouaziz, Marie Cambois, Manuel Bienvenu;)

Диск предоставил Julien Fernandez, Five Roses Press

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Нидерланды, США, Франция
музыкальный стиль
авангард

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