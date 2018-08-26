Confusion Project - Primal

Первая для нашего сайта встреча с «молодыми львами» польского джаза из группы Confusion Project. Этот коллектив образовался в Гданьске в 2013 году. Составили его пианист Михал Цесельски, бас-гитарист Петр Гершевски (оба закончили Академию Музыки в Гданьске) и ударник Адам Голицки, учившийся в Зелена Гуре и Вроцлаве. Каждый из них, помимо Confusion Project, участвует и в других коллаборациях и добился немалых успехов. Цесельски, скажем, был лауреатом международного конкурса джазовой композиции им. Комеды и получил 2-й приз на фестивале-конкурсе Big Sky в России в 2016 году, как инструменталист, целый ряд наград и опыт выступлений со многими известными мастерами джаза в Польше и за ее пределами имеют и Петр с Адамом. Отдельно отмечу, что с 2015 года Адам Голицки сотрудничает с хорошо нам известным по дискам MoonJune Records индонезийским пианистом Двики Дхармаваном. Успешно развивается и карьера трио Confusion Project. Ансамбль участвовал в целом ряде фестивалей, гастролировал в целом ряде стран, включая Россию и Казахстан, а представляемый сегодня Primal стал уже третьим в дискографии коллектива.
Пусть вас не вводят в заблуждение указанные в данных диска 11 треков. В отличие от своих предшественников How to Steal a Piano? и The Future Starts Now, альбом Primal – это единая, связанная общим сюжетом сюита, которую написал Михал Цесельски. Ее герой – человек, пытающийся найти себя в дикой природе, вдали от цивилизации, в общении с лесом и горами, сильными ветрами и бурными реками, дальний родственник персонажа Генри Торо из «Жизни в лесу» и битников Джека Керуака из «Бродяг Дхармы». Но то – литература, тексты, мы же имеем дело с музыкальным произведением, миром чистых ассоциаций, создаваемым звуками. До прослушивания Primal у меня было опасение, что ждет встреча с чем-то анемично-ньюэйджевым, релаксационно-бесконфликтным. К счастью, я ошибся.
Primal – произведение необычайно эмоциональное и, при этом, истинно джазовое. Цесельскому удалось сочинить музыку очень образную, вполне способную стать саундтреком к фильму, не потеряв при этом своих джазовых свойств (сразу вспоминается, например, «Лифт на эшафот» Маля с музыкой Майлса Дэвиса). В каждом из треков-частей свой внутренний драматизм, будь-то великолепный Into The Forest с отличной работой бас-гитариста Гершевского или Lost с его безмятежным началом и ускоряющимся до лихорадочного темпом в развитии пьесы. «Тематические» части разрезаются на блоки интерлюдиями – монологами (внутренний голос героя?), которые так и называются Monologue с соответствующим номером и сольной партией одного из участников трио в каждом из них. Впрочем, техническое мастерство и скоординированность работы всех музыкантов Confusion Project очевидно и без этих сольных фрагментов. Особо отмечу Михала Цесельского, звучание фортепьяно которого выдвинуто на авансцену логикой диспозиции в фортепьянном джазовом трио. Его игра очень романтична (наверное, Шопен спрятан в подсознании каждого польского пианиста, независимо от жанра), эффектна и не оставляет сомнений в большом таланте этого музыканта. В на зависть длинном ряду прекрасных польских джазовых пианистов явно появилось новое, и весьма яркое имя. Не удивительно, что лестные отзывы о нем и о трио Confusion Project делают такие знаковые фигуры разных поколений польского джаза, как Влодзимеж Нагурны и Лешек Можджер (кстати, коллега Михала по инструменту). Рад привлечь внимание и наших читателей к этому коллективу.
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