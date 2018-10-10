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Datura Road - Datura Road
10.10.2018
The Beatles, King Crimson, Боб Дилан и Рави Шанкар – их музыка служит источником вдохновения для участников нью-йоркской группы Datura Road. Компания, как видите, весьма солидная, а сочетание этих имен и названий делает музыку Datura Road априори интересной, поскольку в музыке первого альбома коллектива, названного просто Datura Road можно усмотреть влияния и Леннона с МакКартни, и Фриппа с командой, и Дилана, и Шанкара. Вот такое необычное сочетание элементов рока, прог-рока, фолк-рока и world music.
Коллектив сложился, когда гитарист и вокалист Мэтт Нобали, пригласил к сотрудничеству бывшего учителя, гитариста и мандолиниста Рафаэля Гарритано. Вскоре к ним присоединился ударник Дэвид Бадд, игравший вместе с Рафаэлем и Мэтттом в ориентированной на латинскую музыку группе Passerо. А уже когда началась работа над первым альбомом, Мэтт Нобали уговорил присоединиться к Datura Road своего отца Питера, опытного джазового басиста. При этом вкусы у всей четверки очень широки. Отец и сын Нобали – джазмены, а Мэтт вдобавок изучает арабскую музыку. Рафаэль – поклонник академической и средневековой музыки, а Дэвид любит музыку Западной Африки и Ближнего Востока. А маяками для всех четверых, как уже упомянуто, стали великие имена, с которых начался этот текст.
В первый альбом группы вошло десять композиций – девять авторских пьес, чисто инструментальных и с вокалом, и один кавер. Пожалуй, с него и стоит начать: это известная песня Beatles Norwegian Wood, в которой Харрисон в свое время впервые сыграл на ситаре. Нью-йоркцы в своей версии ситар не использовали, но зато ввели в инструментарий уд, табла и двенадцатиструнную гитару. Получилось весьма достойно и с сохранением специфического восточного колорита. Выделять какие-то другие композиции не стану, потому что понравились все. Datura Road создали проект, в котором затейливая структура сочетается с чистым, прозрачным звучанием гитар, доверительный вокал Мэтта Нобали в духе американы контрастирует с ритмической изощренностью, латинские конгас звучат наравне с удом, бансури и табла, а в щедро используемых этнических мотивах встречаются Индия, Африка и Ближний Восток. Четверка Datura Road вместе со своими гостями создали своеобразнейший образчик музыки некоей воображаемой, отсутствующей на карте страны, где все эти элементы живут и естественно взаимодействуют друг с другом. Если бы у нас было принято раздавать альбома звездочки, я бы не пожалел для этого проекта все пять. © 2018 Datura Road 10 tks / 46 mins (Matt Nobile – g, ud, voice, pennywhistle; Raphael Garritano – g, mandolin; David Budd – dr, perc; Peter Nobile – b (tks 1, 6-10); Allen Murphy – b ( tks 2,3,5); Steve Gorn – bansuri (tks 5,6,8,9); Eric Archer – tablа (tks 4,6); Pablo Shine – congas (tks 9,10); Tim Allen – cl (tk 2);) Линк предоставлен Kari-On Productions Леонид АУСКЕРН
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