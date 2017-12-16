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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Other Animal - Other Animal

стиль:
16.12.2017

Other Animal - Other Animal
Дебютный альбом одноименного коллектива, который можно назвать интернациональной супергруппой – ведь все его участники до Other Animal уже получили известность в других проектах. Так что, для начала представим всех четверых. Братья Майеры, Петер и Бернхард, оба берлинцы, оба композиторы, оба – весьма заметные фигуры на джазовой сцене Германии. Петер играет на гитаре, Бернхард – на басу. Наиболее известный их проект - Melt Trio, сотрудничали братья Майеры с такими известными людьми, как Курт Розенвинкель или Джон Холленбек. Была в их творческой биографии и совместная работа с американцем Джимом Блэком. Этот уроженец Сиэттла еще в начале 90-х годов стал активным участником нью-йоркской тусовки музыкантов, группировавшейся вокруг лейбла Knitting Factory под общим названием downtown music – тусовки яркой, креативной и выдвинувшей немало крупных джазовых дарований. Блэк в качестве ударника играл в очень интересной группе Pachora, работал с Дэйвом Дугласом, Ури Кейном, тем же Розенвинкелем и многими другими. Начав репетировать с Блэком, братья Майеры приобщили к сотрудничеству еще одного музыканта, уроженца Фрайбурга и с 2005 года жителя Берлина, саксофониста Ваню Славина (по правилам англмйского произношения его надо бы называть Уэйнджа Славин, но у меня на это язык не поворачивается, и для меня он остается Ваней Славиным, хотя я так и не смог выяснить, откуда у него так по-русски звучащие имя и фамилия). Славин имеет в своем послужном списке также немало совместных работ со знаменитостями европейского масштаба, да и у него самого уже весьма солидное реноме. Так появился квартет Other Animal.

В стартовый альбом коллектива, изданный известным с 1992 года берлинским лейблом Traumton Records, вошло 12 композиций. Все они написаны братьями Майерами – семь Петером и пять Бернхардом. Пресс релиз именует их музыку «альтернативным прог-джазом». Определение, что и говорить, лукавое, по сути ничего не объясняющее, кроме того, что в условиях затянувшейся стагнации (или исчерпанности?) джазового развития, критики старательно изобретают новые, пусть и пустоватые стилистические термины. Послушав (не без удовольствия) Other Animal,я бы сказал, что имею дело с реинкарнацией старого доброго фьюжн в той его стадии, когда от него вот-вот готовы были отпочковаться смус-джаз и эмбиент. Гитарное трио с солирующим саксофоном (в паре треков Славин переходит на другие инструменты), которому часто составляет конкуренцию гитара, играет мягкую, аккуратную, хорошо «ложащуюся на ухо» музыку, в которой нет особого драматизма или темповых перепадов. Самой эффектной я бы назвал пьесу No Fruit, где и Петер Майер, и Славин особенно хороши. В то же время надо отметить, что альт-саксофон Славина очень красив и элегичен в медленных, эмбиентного настроения пьесах вроде Name Of Cold Country или Spectral. Новое – это хорошо забытое старое? Иногда выходит и так.

© & (p) 2018 Traumton Records

12 tks / 55 mins

(Peter Meyer – g, electronics; Wanja Slavin – as, synth (tk 1), fl (tk 1), cl (tk 5); Bernhard Meyer – b; Jim Black – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
смус джаз, фьюжн, эмбиент
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