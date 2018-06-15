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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Oytun Ersan - Fusiolicious

стиль:
15.06.2018

Oytun Ersan - Fusiolicious
Можно сколько угодно говорить о кризисе музыки фьюжн, об отсутствии свежих идей, о творческом тупике. Но вот я слушаю Fusiolicious, понимаю, что скроен этот альбом по лекалам, изобретенным еще в 70-х годах, в эпоху расцвета джаз-рока, вспоминаю имена грандов того времени – Кориа, Хэнкока, МакЛафлина, Понти, Тони Уильямса – и все равно поддаюсь обаянию, динамичности и просто красоте музыки, изданной в наше время, в 2018-м…

Ее автор – композитор и басист Ойтун Эрсан. Он турок-киприот, родился в 1978 году в семье музыканта и тоже басиста Эртана Эрсана. Музыкой Ойтун начал заниматься с детства, благо перед глазами был пример отца и старшего на шесть лет брата, Окана Эрсана, игравшего на гитаре. Правда, Ойтун начинал с фортепьяно и саксофона, но потом решительно выбрал бас-гитару и сразу добился больших успехов. Уже в 15 лет он занял пост басиста в международном Муниципальном оркестре Никозии, где, кстати, работает и по сей день. Но параллельно Ойтун сделал и серьезную международную карьеру, опять-таки по примеру старшего брата, также ставшего известным далеко за пределами Кипра и Турции и игравшего с Кориа и Ди Меолой. В 2015 году Ойтун Эрсан выпустил свой первый альбом в качестве лидера, он назывался East Meets West. Название сегодня звучит довольно банально, но не банальной была музыка Эрсана, обеспечившая его дебюту неплохую прессу и признание у слушателей.

И вот его второй диск - Fusiolicious. Уже при взгляде на обложку поражаешься обилию знаменитостей, которых собрал Ойтун в этом проекте. Судите сами: Дэйв Векль – один из лучших в мире ударников, Эрик Мариенталь – знаменитый саксофонист, работавший с Дьюком, Грузиным и Yellowjackets, а еще Гэри Хасбенд, Карен Бриггс, Дин Браун, Майк Миллер … Словом, состав потрясающий. Нашлось в нем место и нескольким турецким исполнителям, а также старшему брату Ойтуна. С первого же трека Oh,That Butterfly класс исполнителей дает себя знать. Мощный плотный звук, яркие соло (особенно хорош Мариенталь) и нестихающий драйв. Иногда композиция начинается спокойным атмосферичным интро, как в Rise Up с диалогом Хасбенда со скрипкой Бриггс, но затем высокооктановая энергетика вновь выходит на первый план. При этом я как-то не услышал, чтобы в Fusiolicious Запад встречался с Востоком, тут особых этнических красок не чувствуется. Особняком, правда, стоит финальная композиция Sacred Solace. Это единственный трек, где Ойтун не играет лично. Под аккомпанемент клавишных и скрипки (все те же Хасбэнд и Бриггс) поют дуэтом Айтунк и Симге Акдогу. Чарующие женские голоса, и вот тут-то чуть-чуть прикасаешься к восточной сказке, завершающей этот весьма примечательный альбом.

© 2018 Oytun Ersan

7 tks / 49 mins

(Oytun Ersan – b; Dave Weckl – dr; Eric Marienthal – sax; Dean Brown, Brett Garsed, Mike Miller, Okan Ersan – g; Gary Husband, Gerry Etkins – keyb; Karen Briggs – vi; Gökay Gökşen – tb; Utku Akyol – tp; Aytunc Akdogu, Simge Akdogu – voc;)

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Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, США, Турция, Кипр
музыкальный стиль
фьюжн

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