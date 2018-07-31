Evan Salvacion Levine - Mestizo

Американский басист Ивен Сальвасьон Левин родился в Нью-Джерси. Необычное имя? Да, звучит странновато. Дело в том, что отец Ивена – еврей, а мать – филлипинка, отсюда и такое необычное сочетание. Впитав себя наследие двух очень разных культур, музыкант приобрел и особый взгляд на мир, что подчеркнуто и названием его нового альбома: Mestizo. В испаноязычных Филиппинах, как и в Южной Америке, так называют метисов, каковым и является Ивен Сальвасьон Левин, каковым он себя и ощущает. Правда, кроме названия альбома, в самой музыке Ивена я практически не заметил каких-то этнических мотивов.
Музыкант он уже достаточно опытный. Сальвасьон Левин получил бакалавра как джазовый басист в Консерватории Оберлин (2014), а через год добился следующей степени в Университете Мичигана. Затем он какое-то время работал во Флориде, а с 2017 года перебрался в Чикаго. Свой первый альбом Unsolvable Problems он выпустил в 2016 году в формате фортепьянного трио. Сегодня, помимо собственных проектов, он работает и в других коллективах, имеет опыт сотрудничества со многими известными людьми, вроде Бенни Гольсона, Кендрика Скотта, Мишель Колтрейн. Для записи Mestizo Ивен вновь предпочел формат трио, только уже гитарного и с новыми партнерами: гитаристом Мэттом Голдом и ударником Эндрю Грином.
В альбом вошло семь авторских композиций лидера трио. По стилистике музыку Ивена можно отнести к пост-бопу, но в очень индивидуальном и, на мой взгляд, симпатичном преломлении. В композициях Ивена, в основном среднего темпа и медленных, очень много воздуха, много пространства, позволяющего посмаковать каждый звук. Особенно велика тут заслуга Голда. Ранее мне не доводилось слышать этого гитариста, и он меня приятно удивил: прекрасный мастер, глубиной и какой-то философичностью своей игры напоминающий Джима Холла. Его дуэты с Сальвасьон Левиным, например, в Highways (лучшей, на мой вкус, пьесе альбома) – настоящее украшение программы. Не менее сильное впечатление оставляют такие композиции, как Age II или The Best Things Never Change. А в общем-то весь альбом – ровный и сильный. Не часто, прослушав программу один раз, хочется поставить ее заново. В случае с Mestizo такое желание возникло. © & (p) 2018 Shifting Paradigm Records 7 tks / 46 mins (Evan Salvacion Levine – b; Matt Gold – g; Andrew Green – dr;) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид АУСКЕРН