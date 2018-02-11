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NPO Trio - Live at The Stone
11.02.2018
Название трио, сыгравшего эту программу в нью-йоркском клубе «Стоун» в апреле 2016 года, - это первые буквы фамилий его участников - живущей в Нью-Йорке японской скрипачки Мег Окура, ее супруга, американского сопрано-саксофониста Сэма Ньюсома и французского пианиста Жана-Мишеля Пилца. Все трое – музыканты-универсалы высочайшего класса, которые могут исполнять музыку любой стилистики, но любят все трое straight-ahead jazz, авангард и этно-джаз. Соответственно, именно эти направления представлены в программе, превратившейся два года спустя в альбом, который выходит в марте 2018 года на лейбле Chant Records.
И если уж говорить об этнике, то в программе в полной мере проявилась глубокая увлеченность Мег Окуры еврейской музыкой. Как утверждает сама Мег, печаль и радость в одном флаконе, характерные для клезмерской музыки евреев Восточной Европы, очень напоминают ей знакомые с детства мотивы японской музыки. Особенно ярко это проявилось в большой (почти девятнадцать минут звучания) финальной композиции Yiddish Mama / No Tsuki. В этой пьесе сплетены вместе мотивы известной еврейской мелодии «Моя еврейская мама» и японской популярной песни Kojo No Tsuki, нор не только они – после виртуозного скрипичного соло Мег в начале композиции, возникают и интонации, характерные для аргентинского танго, и затейливые коллективные импровизации авангардного плана, и бодрый свингующий ритм в финале. А вот первые шесть треков альбома – это, по сути, шесть частей одной большой композиции, так как в каждой из них проходит сквозной темой характерная мелодия Oyfn Pripetchik, использованная в свое время Спилбергом в фильме «Список Шиндлера». Многие считают ее народной, но на самом деле она написана композитором Марком Варшавским, автором целого ряда песен на идиш, жившим в конце ХIХ – начале ХХ века в Киеве, дружившим и сотрудничавшим с Шолом-Алейхемом. Здесь эту мелодию играет и сопрано-саксофон, и фортепьяно, и, разумеется, скрипка. Остается удивляться, как глубоко прочувствовали неброскую красоту этой вещи, рассказывающей о старом ребе, который учит детей грамоте, урожденная японка, афроамериканец и француз. Кроме банального «музыка не знает границ» тут сказать нечего. Но и в этих первых шести пьесах есть не только клезмерские мотивы: они идут на фоне весьма сложных взаимодействий трех инструментов, оригинальных и креативных решений, предлагаемых слушателю NPO Trio. А еще одна композиция альбома, Unkind Gestures, - это рефлексия трио на знаменитую тему Колтрейна Giant Steps и, одновременно, трибьют гениальному джазмену. Словом, Live at The Stone может прийтись по душе людям с самыми разными вкусами. © & (p) 2018 Chant Records 8 tks / 65 mins (Meg Okura – vi, el.vi; Sam Newsome – ss; Jean-Michel Pilc – p;) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид АУСКЕРН
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