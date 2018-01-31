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Un âne gonflable - Un âne gonflable
31.01.2018
Ансамбль с забавным французским названием Un âne gonflable («Надувной ослик») работает в Берлине. Состав его интернационален: тут представители Германии, Франции и Израиля, но лидером и фронтменом-вокалистом является француз Люк Андре. Столь же интернациональны и тексты песен Un âne gonflable: Андре поет и по-французски, и по-немецки, и по-английски. Песни столь же легки, милы и ироничны, что и название коллектива. По сути это типичный гитарный ансамбль (три гитары плюс ударные), играющий типичный инди-поп-рок в духе американской группы The Strokes, и только неожиданный кларнет Люка Андре придает саунду Un âne gonflable легкую приджазованность.
Разумеется, поклонникам классического джаза или блюза такая музыка вряд ли будет интересна, но если вы молоды, любите потанцевать и повеселиться, и не сильно зацикливаетесь на определенной стилистике музыки, дебютный диск Un âne gonflable, который выходит в начале марта 2018 года, может вас порадовать. Я давненько не слушал подобную музыку (нам обычно присылают диски несколько иного содержания), но такие песни, как Miss Lulu, Feeling Like Hank Moody или финальный Tropiques, прослушал не без удовольствия – чего и вам желаю. © 2018 Un âne gonflable 10 tks / 38 mins (Luc Andre – voc, g, cl; Peter Rahe – b; Dan Katz – dr; Tobias Hanel – g;) Диск предоставил Julien Fernandez, 5Roses Press Леонид АУСКЕРН
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