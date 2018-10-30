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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Gabriel Zucker - Weighting

стиль:
30.10.2018

Gabriel Zucker - Weighting
Давненько не появлялись у нас на сайте релизы легендарного ESP-disk, детища покойного Бернарда Столлмена, нью-йоркского юриста и фаната авангардного джаза. После значительного перерыва лейбл возобновил свою деятельность и по-прежнему является домом для музыки явно не коммерческой, креативной и амбициозной. Таков и представляемый сегодня альбом нью-йоркского пианиста и композитора Габриэля Цукера, четвертый в его дискографии и второй на ESP-disk. Weighting предшествовал изданный здесь альбом Evergreen (Canceled World) (2016),записанный с его джаз-оркестром The Delegation. К записи Weighting Цукер привлек двух музыкантов из этого состава, трубача Адама О’Фаррила и тенор-саксофониста Эрика Трудела, а также известного ударника Тайшоуна Сори, с которым он сотрудничает впервые.

Сюиту Weighting Цукер писал в течение полугода в 2014-2015 годах. Ее первое концертное исполнение состоялось в 2015 году на сцене курируеморго им клуба Spectrum. Запись же была сделана в течение одной четырехчасовой сессии и будет выпущена в виде альбома в середине ноября 2018 года. Литературным источником вдохновения Габриэля Цукера стал нашумевший в 2013 году роман писательницы Рэчел Кушнер «Огнеметы», рассказываюший историю девушки, попавшей в богемную среду Нью-Йорка 70-х, увлекшуюся здесь итальянским парнем, наследником владельца мотоциклетной империи, и отправляющейся затем с ним в Италию, где она попадает уже в круг левацких террористов.

Цукер, выпускник Йеля и лауреат уже нескольких наград за свое творчество, писал это сочинение по формальным канонам современной академической музыки, опираясь на идеи модально-ладовой системы Оливье Мессиана, а также Чарльза Айвза. Тем не менее, для исполнителей, включая самого Габриэля за роялем, здесь осталось немало возможностей для импровизации. Это начинаешь чувствовать уже по стартовому фрагменту Would It Come Back to You? с долгим диалогом саксофона и трубы, к которым только во второй части присоединяются ударные и фортепьяно. В полной мере исполнительское мастерство самого Цукера дают возможность оценить The Uselessness of Truth / Not to Be Anything More и, особенно, The Stream of New York / And Art, of Course. Наиболее экспрессивной мне показалась часть What's Left (When We Are Always Honest) / The Future Was a Place, а самой сильной с точки зрения соотношения динамики, тембральных красок и взаимодействия музыкантов квартета - A Movie, a Lover. Здесь стоит добавить, что в названиях треков-частей своей сюиты Цукер использовал эпиграфы из романа Кушнер. Сюита в целом оставляет впечатление большой (час звучания) и серьезной работы, в которой талантливому композитору удалось найти необходимый баланс между академической формой и джазовым изложением материала, между заранее сочиненной и импровизированной музыкой. Weighting – явно музыка не для всех, но другой на ESP-disk просто не бывает.

© & (p) 2018 ESP-disk

8 tks / 62 mins

(Gabriel Zucker - p, comp; Tyshawn Sorey - dr; Adam O'Farrill - tp; Eric Trudel – ts;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка

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