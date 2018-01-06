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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Fred Farell - Distant Song

стиль:
06.01.2018

Fred Farell - Distant Song
С глубокой, эмоциональной и интересной во многих отношениях работы открывает список своих релизов 2018 года известный независимый джазовый лейбл из Северного Дартмута, Массачусетс Whaling City Sound. Саксофонист Дэйв Либмэн и пианист Ричи Бейрах – умудренные опытом, но по-прежнему активные и полные креативности музыканты, чьи имена уже завоевали себе право остаться в джазовой истории. Неоднократно они играли и записывались совместно, один из последних общих проектов Либмэна и Бейраха Balladscapes (2016) я имел удовольствие рецензировать два года назад. И вот – опять общий проект, в который каждый из музыкантов вложил по пять своих композиций. Однако, имена Либмэна и Бейраха на обложке Distant Song набраны шрифтом помельче. Крупно здесь значится имя третьего участника проекта – Фреда Фарелла, о котором надо рассказать подробнее.

Фред Фарелл начал профессионально петь джаз давно, еще во второй половине 60-х годов, когда служил в американской армии. Позже, в 70-х и начале 80-х годов он уже получил известность, выступая в лофтах и джазовых клубах Нью-Йорка. Кстати, одним из его педагогов по джазовой импровизации был в свое время Ричи Бейрах. Фарелл выступал в Cobi Narita’s Universal Jazz Coalition, в Don Hanson Ensemble, сотрудничал с Декстером Гордоном, Кенни Бэроном, Руфусом Рейдом и другими известными джазовыми мастерами. Его всегда интересовала также музыка госпел, он и сегодня является одним из лидеров коллектива JazzLite, который в своей музыке сочетает, как джаз, так и госпел.

Для Distant Song Фарелл сочинил тексты к восьми из десяти композиций своих партнеров, так что это по преимуществу альбом вокального джаза. Лишь Forgotten Fantasies Либмэна и Zal Бейраха исполняются, как чисто инструментальные композиции. Все остальные треки – это сочетание голоса Фреда Фарелла, саксофонов (чаще сопрано, но также и тенора) Либмэна и фортепьяно Бейраха. Сочетание, прямо скажем, необычное. Возможно, сказывается увлеченность Фреда музыкой госпел, но его голос не вызывает в воображении образ с иголочки одетого певца, поющего со сцены. Меня не оставляло ощущение, что «домашний», интимный, но глубоко драматичный голос певца обращен непосредственно ко мне. Фарелл поражает не вокальной эквилибристикой, не классическим скэтом, а создаваемой им атмосферой, очень теплой и глубоко личной. Если же учесть, что в создании этой атмосферы участвуют саксофон такого легендарного мастера, как Дэйв Либмэн и чуткое, романтичное фортепьяно Ричи Бейраха, то все треки альбома превращаются в своеобразные музыкально-драматические спектакли. При этом три «песни» альбома – Lonnie’s Song, Sunday Song и Distant Song, а также Mitsuku я назвал бы настоящими шедеврами. Очень и очень приятное начало года от трех больших мастеров и Whaling City Sound!

© & (p) 2018 Whaling City Sound

10 tks / 59 mins

(Fred Farell – voc; Dave Liebman – ss, ts, wooden recorder; Richie Beirach – ac.p;)

Линк предоставлен Mixed Media

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард, госпел, мэйнстрим
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