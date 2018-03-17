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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Gary Stroutsos - Night Chants – Native American Flute

стиль:
17.03.2018

Gary Stroutsos - Night Chants – Native American Flute
Аутентичным фольклором этот альбом не назовешь. Американец Гэри Струцос исполняет свою авторскую музыку (часть композиций написана им в содружестве с перкуссионистом Дэвидом Ревелли), но дух этой музыки и инструментарий Гэри делает ее настоящим явлением для музыки североамериканских индейцев (или как их сегодня политкорректно называют «коренных американцев»). Собственно, и у названия альбома «Ночные гимны» есть подзаголовок – «Флейта коренных американцев».

Струцос изучает и исполняет музыку индейцев Северной Америки более тридцати лет. Как говорит он сам, «Для меня большая честь иметь возможность изучать музыку, записываться и исполнять ее со столь многими представителями коренных народов Америки». Вы можете счесть это натяжкой, но я вижу нечто символичное в том, что Струцос, американец с греко-итальянскими корнями, потомок двух народов, чья греко-римская культура в античные времена стала фундаментом культуры современной, столь много делает для возрождения хрупкой и в свое время почти уничтоженной вместе с ее носителями культуры коренных народов Америки.

Гэри Струцос – мультиинструменталист, но играет преимущественно на флейте. Он начинал, как джазовый флейтист, чьими учителями были Джеймс Ньютон и афро-кубинский мастер Данило Лозано. Постепенно он все больше начал увлекаться флейтами разных этносов, и, в первую очередь, флейтами североамериканских индейцев. На счету Струцоса множество концертов не только в США, но и в Японии, Корее, он участвовал во многих радио и телепрограммах, выступал в 1997 году в Белом Доме перед Президентом Клинтоном, он – обладатель весьма солидной дискографии. В новом альбоме, изданном британским лейблом ARC Music, Струцос демонстрирует лишь малую часть из своей богатейшей коллекции флейт, в том числе играет он и на точной копии флейты народа хопи, живущего в пустынях Юго-Запада США, чей возраст насчитывает 2000 лет.

Слушая Night Chants – Native American Flute, вы сможете познакомиться со звучанием флейт разных народов – дакота, хопи, навахо, флейт, сделанных из разных материалов и почувствовать особенности их звучания. Когда я отмечал наиболее понравившиеся мне композиции, - Salish Moon, Cherished Grandmother, First Flute Song, Meadows, The River Song, - то обнаружил, что самым привлекательным для моего уха оказалось звучание традиционной кедрового дерева флейты народа дакота с пятью отверстиями, чей звонкий и чистый голос напмнил мне неожиданно японскую флейту сякухати. Помимо самого Струцоса в записях отдельных композиций участвовали и перкуссионисты, включая соавтора Гэри Дэвида Ревелли. Природа играла огромную роль в жизни и культуре индейцев – не случайно многие композиции Струцоса носят простые короткие названия: «Реки», «Облака», «Луга», «Дождь», «Песня реки». Часть из них напоминает сакральные гимны индейцев, часть – светскую музыку. Но каждая из 16 композиций, вошедших в альбом, транслирует слушателю идею глубокого единства человека и природы, идею вечно обновляемой красоты нашего мира и счастья быть его частью.

© 2018 ARC Music Productions International Ltd

℗ 2018 Gary Stroutsos

16 tks / 66 mins

(Gary Stroutsos - - traditional Dakota 5-hole Native American cedar fl (tks 1, 5, 7), Native American contemporary 6-hole wood drone fl (tks 2, 13), Hopi southwest desert rim fl (tks 3, 4, 6, 8, 9, 10), clay aerophones (tk 10), traditional Dakota 6-hole cedar elk fl (tk 11), river cane wind whistles (tk 11), Native American hand dr (tk 11, 14, 16), contemporary Native American 6-hole wood fl (tk 12), traditional Dakota 6-hole cedar fl (tk 14), traditional Navajo 6-hole cedar flute (tk 16); Larry Mahlis (tk 1), David Revelli (tks 4,6,8,10,14), Michito Sanchez (tk 13) – perc; Kevin Richard - African clay pots (tk 13);)

Линк предоставлен Angie Lemon, ARC Music

Леонид Аускерн
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
индейская музыка

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