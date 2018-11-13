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Gabriel Espinosa - Nostalgias De Mi Vida
13.11.2018
Жизненный опыт. Легкая грусть. Теплота. Все это читается на лице басиста, певца и композитора Габриэля Эспиносы, автора альбома Nostalgias De Mi Vida, чье название на испанском, на мой взгляд, не нуждается в переводе, и так все ясно. Эспиноса родился в мексиканском городе Мерида в 1952 году, начинал путь в музыке вместе со своими братьями в ансамбле Los Deltons. Дальнейшая его карьера, однако, связана с США. После учебы в колледже Беркли он много выступал здесь со своей группой Ashanti, а затем с сольными проектами. Эспиноса играл со множеством замечательных музыкантов, среди которых Анат Коэн, Ромеро Лубамбо, Хендрик Меркенс, россиянин Миша Цыганов, Тирни Саттон и другие.
Если я не ошибаюсь, Nostalgias De Mi Vida – это уже пятый его сольный альбом. Ансамбль, который он собрал для записи этого проекта, объединил многих старых коллег: тут и Цыганов, и флюгельгорнист Джим Сили, и ударник Маурисио Зотарелли. Работал он раньше и с прекрасной джазовой певицей Ким Назарян, известной прежде всего по ансамблю New York Voices. Ее роль в новом проекте Эспиносы особенно велика: Ким не только поет больше чем в половине треков, но и написала текст к одной из композиций Эспиносы. Всего же перу Габриэля принадлежит здесь семь композиций из десяти.
Все, что мне удалось прочесть по лицу Габриэля Эспиносы на обложке альбома, я затем услышал и в музыке. Мягкий, лиричный альбом латинского джаза. Хороши вокалисты – и сам Габриэль, и, конечно, Ким Назарян, точно и слаженно работают инструменталисты. Особенно приятно было слышать старого друга нашего сайта Мишу Цыганова, запомнилось его фортепьянное соло в Un Tipo Como Yo. Коль уж заговорил о треках из альбома, то тут заметно, как много для Габриэля значат семейные ценности. Стартовую Gabriela он посвятил любимой жене, с которой он вместе уже много-много лет, композицию с коротким названием Tres («Три») – своим трем дочерям, а старшая Паола удостоилась еще и персонального посвящения в финальной композиции Papao. Романтичная ностальгия, пронизывающая весь альбом, вряд ли может кому-то не понравиться – особенно если ваши эмоции будут настроены на ту же волну. © & (p) 2018 Zoho Music 10 tks / 50 mins (Gabriel Espinosa – el.b, voc; Kim Nazarian – voc (tks1-4,8,10); Misha Tsiganov – p, keyb; Adriano Santos – dr; Mauricio Zottarelli – dr (tk 5); Jim Seely – flg (tks 1-6,8,10); Joel Frahm – ts (tks 1-4,6,9,10); Rubens De La Corte – g (tks 1,4,8,10); Jonathan Gomez – bongos (tk 9); Ray Ashby – tb (tks 3,7,8), perc (tks 1,4,7,8,10); Christian Howes String Ensemble (tks 2,5);) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН
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