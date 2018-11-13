Gabriel Espinosa - Nostalgias De Mi Vida

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
""
""
на главную новости о проекте, реклама "" получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Мадагаскар, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
"" печать
"" сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Gabriel Espinosa - Nostalgias De Mi Vida

стиль:
13.11.2018

Gabriel Espinosa - Nostalgias De Mi Vida
Жизненный опыт. Легкая грусть. Теплота. Все это читается на лице басиста, певца и композитора Габриэля Эспиносы, автора альбома Nostalgias De Mi Vida, чье название на испанском, на мой взгляд, не нуждается в переводе, и так все ясно. Эспиноса родился в мексиканском городе Мерида в 1952 году, начинал путь в музыке вместе со своими братьями в ансамбле Los Deltons. Дальнейшая его карьера, однако, связана с США. После учебы в колледже Беркли он много выступал здесь со своей группой Ashanti, а затем с сольными проектами. Эспиноса играл со множеством замечательных музыкантов, среди которых Анат Коэн, Ромеро Лубамбо, Хендрик Меркенс, россиянин Миша Цыганов, Тирни Саттон и другие.

Если я не ошибаюсь, Nostalgias De Mi Vida – это уже пятый его сольный альбом. Ансамбль, который он собрал для записи этого проекта, объединил многих старых коллег: тут и Цыганов, и флюгельгорнист Джим Сили, и ударник Маурисио Зотарелли. Работал он раньше и с прекрасной джазовой певицей Ким Назарян, известной прежде всего по ансамблю New York Voices. Ее роль в новом проекте Эспиносы особенно велика: Ким не только поет больше чем в половине треков, но и написала текст к одной из композиций Эспиносы. Всего же перу Габриэля принадлежит здесь семь композиций из десяти.

Все, что мне удалось прочесть по лицу Габриэля Эспиносы на обложке альбома, я затем услышал и в музыке. Мягкий, лиричный альбом латинского джаза. Хороши вокалисты – и сам Габриэль, и, конечно, Ким Назарян, точно и слаженно работают инструменталисты. Особенно приятно было слышать старого друга нашего сайта Мишу Цыганова, запомнилось его фортепьянное соло в Un Tipo Como Yo. Коль уж заговорил о треках из альбома, то тут заметно, как много для Габриэля значат семейные ценности. Стартовую Gabriela он посвятил любимой жене, с которой он вместе уже много-много лет, композицию с коротким названием Tres («Три») – своим трем дочерям, а старшая Паола удостоилась еще и персонального посвящения в финальной композиции Papao. Романтичная ностальгия, пронизывающая весь альбом, вряд ли может кому-то не понравиться – особенно если ваши эмоции будут настроены на ту же волну.

© & (p) 2018 Zoho Music

10 tks / 50 mins

(Gabriel Espinosa – el.b, voc; Kim Nazarian – voc (tks1-4,8,10); Misha Tsiganov – p, keyb; Adriano Santos – dr; Mauricio Zottarelli – dr (tk 5); Jim Seely – flg (tks 1-6,8,10); Joel Frahm – ts (tks 1-4,6,9,10); Rubens De La Corte – g (tks 1,4,8,10); Jonathan Gomez – bongos (tk 9); Ray Ashby – tb (tks 3,7,8), perc (tks 1,4,7,8,10); Christian Howes String Ensemble (tks 2,5);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Мексика, Россия, США
музыкальный стиль
Латинский джаз

Еще из раздела издано в 2018г.

""

Dwiki Dharmawan - Rumah Batu

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: этно-джаз, фьюжн, кроссовер
  • страна: Израиль, Вьетнам, Великобритания, Франция, Индонезия, Испания
Каталонская студия Ла Каса Мурада, оборудованная Хесусом Ровирой в старинном доме в деревне Баньерес дель Пинедес стала надежным и гостеприимным домом для Леонардо Павковича и музыкантов его нью-йоркского лейбла MoonJune Records. Уже ...
подробнее
13.11.2018
""

Eden Bareket Trio - Night

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: Чили, Израиль
Иден Барекет родился в Буэнос-Айресе в 1987 году, с 2013 года живет в Нью-Йорке, но вырос и стал джазовым музыкантом в Израиле. Здесь в девять лет он начал играть на альт-саксофоне, а в пятнадцать перешел на баритон-саксофон, с которым не ...
подробнее
13.11.2018
""

Eljazz Big Band - After the Catastrophe – Krzysztof Komeda Reimagined

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США, Польша
Быстро и ярко рагоревшиеся и трагически рано ушедшие звезды всегда становятся культовыми фигурами. В польском искусстве 60-х годов такими фигурами стали актер Збигнев Цибульский, режиссер Войцех Хас и джазовый музыкант, пианист и ...
подробнее
13.11.2018
"" © 2018
Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com