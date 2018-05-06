Freelance - Yes Today

Если вам нравится афроамериканская музыка в диапазоне от Стиви Уандера до Earth,Wind & Fire или афробит от Фела Кути, то этот альбом придется вам по вкусу. Его записали, конечно, люди более молодые, представители поколения, в чьем творческом наследии имеются идиомы не только ритм-энд-блюза, музыки соул или фанка, но и хип-хопа, и современной электронной музыки, и многих других направлений. Freelance – команда из нью-йоркского Гарлема. Ее основателями являются вокалист Тим «Смитсонеон» Смит и клавишник Чад «Эсуар Амбассадор» Селф и Yes Today – дебютный альбом коллектива.
Надо сказать, что все участники Freelance далеко не новички. Скажем, ударник Джастин Тайсон играл с Эсперанцой Сполдинг и в Robert Glasper Experiment, а басист Дэвид “ДиДжей» Жиньяр работал в Terence Blanchard E-Collective. И в долго готовившемся дебютном альбоме они аккумулировали все свои музыкальные знания и весь свой опыт. Пилотным к этому проекту стал выпущенный в конце марта сингл с композицией Band Plays On, реминисценцией старого хита Майкла Джексона 1980 года Off The Wall. Собственно говоря, Band Plays On впервые появился в виде синла еще в апреле 2017 года, но в марте нынешнего группа переиздала его уже на лейбле Revive Music, где 11 мая будет выпущен и весь Yes Today.
Всего в альбом вошло 13 композиций. Его название для участников Freelance не просто словесный каламбур. Как говорит Смитсонеон, «…Мы надеемся, что когда люди слушают нашу музыку, она вдохновляет их на большее самоутверждение с их надеждами и мечтами, на то, чтобы сказать им «Да!». Мы создавали альбом именно с этой целью». Так что, социальный посыл в этом проекте весьма высок. Что же касается музыки, то, как уже говорилось выше, это настоящий синтез различных направлений, но преимущественно с «черным» оттенком. Your Love диковинным образом сочетает отзвуки творчества Earth,Wind & Fire и афробита, африканские ритмы явственно звучат и в The Reprise, слушая Around, неизбежно вспоминаешь Стиви Уандера, и только Get Away With You неожиданно несет в себе нечто фолковое. Музыканты Freelance проделали большую работу и их оптимистичный призыв «Да – сегодня» наверняка найдет отклик у достаточно широкой, преимущественно молодой и не только афроамериканской аудитории. © & (p) 2018 Revive Music 13 tks / 55 mins (Tim “Smithsoneon” Smith – voc; Chad “Asuar the Ambassador” Selph – keyb; Craig Hill – sax; Yasser Tejeda – g; David “Dj” Ginyard – b; Justin Tyson – dr; with Brandee Younger – harp; Mitch Henry – org; Darren Barrett – tp;) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН