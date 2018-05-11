Gonzalez / Gibbs / Essiet - Passion Reverence Transcendence. The Music of McCoy Tyner

В декабре нынешнего, 2018 года, МакКой Тайнеру исполнится восемьдесят. Крупнейший джазовый пианист, блестящий мастер модального джаза и хард-бопа, неоднократный лауреат Грэмми и многих других престижных наград, этот музыкант оказал влияние на многих джазовых исполнителей. Среди них и трое создателей альбома-трибьюта Тайнеру: пианист Бенито Гонсалес, ударник Джерри Джибс и басист Эссиет Окон Эссиет. В прекрасно изданном буклете к альбому (это, впрочем, характерно для всех релизов Whaling City Sound) каждый из них признается в своей любви к волшебному искусству Тайнера. Его коллега по инструменту, венесуэльский пианист Гонсалес больше всего ценит свободу самовыражения и дух музыки Тайнера. Джибс, знаменитый «Трэшер» («Молотильщик»), автор ряда очень удачных альбомов, изданных тем же Whaling City Sound, признается, что полюбил музыку Тайнера с 14 лет. А Эссиет, чей контрабас умело держал ритм в Art Ensemble of Chicago, у Абдуллы Ибрахима и у Арта Блэйки, рад исполнять музыку Тайнера вместе со старым другом Джиббсом и столь тонким пианистом, как Гонсалес.
Страсть. Благоговение. Совершенство. Эти три эмоциональных определения музыканты вынесли на обложку своего альбома. И подкрепили его своей игрой. Девять первых треков программы – это музыка МакКой Тайнера, исполненная со всем присущим трем музыкантам мастерством. Гонсалес, музыкальный фовист, любит яркие краски и брызжущую из под его пальцев на клавишах энергию – он продемонстрировал это сполна. Джиббс в этой записи вооружился неимоверным числом инструментов и наполнил саунд сложными ритмическими узорами. Эссиет, словно заправский модератор в жаркой дискуссии, неуклонно и тактично поддерживает баланс в каждой пьесе. В основном они составили программу из известных композиций: Fly With the Wind, Just Feelin, Festival In Bachia. Десятым треком в ней поставлена знаменитая колтрейновская баллада Naima, напоминая о времени сотрудничества МакКой Тайнера с Колтрейном в его “модальный период». А завершают программу три композиции каждого из музыкантов. Эссиет назвал свое приношение Tyner Trane Express – это будто послесловие к Naima, Джиббс написал композицию c говоряшим названием Between Friends, а Гонсалес, перекликаясь с ранее исполненной пьесой Тайнера Festival In Bachia, щедро добавил в программу латинского колорита своей композицией Brasilian Girls.
Фотографии в буклете запечатлели музыкантов вместе с заметно постаревшим и похудевшим героем своего альбома. Есть там и отзывы на этот проект и самого Тайнера, и других мастеров джаза. Мне хочется завершить этот небольшой текст лаконичным отзывом басиста Стенли Кларка: «Вам понравится этот трибьют Американскому Сокровищу». Присоединяюсь к его словам!
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