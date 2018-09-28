Gil Defay - It’s All Love

Эффектная обложка, не правда ли? Американец Гил Дифэй сразу представляет «товар лицом»: именно труба и флюгельгорн – это инструменты, с помощью которых он реализует свои творческие амбиции. Ну и, разумеется, композиция: оценить его талант исполнителя-инструменталиста, бэнд-лидера и композитора любители джаза могут, познакомившись с дебютным альбомом музыканта It’s All Love. Гил поясняет это название: «Бог дал мне определенные способности и дарования. С ними я живу и служу людям. Для слушателей … для всех людей. Все это любовь к ним.»
Гил Дифэй (он же Гил XL Дифэй – в силу соответствующих габаритов) – из Нью-Йорка. Он учился в Школе искусств в Гарлеме, в Бруклинской консерватории, а затем - в Университете Лонг Айленда. В последнем учебном заведении Гил учился вместе со своим старшим братом Анси, тоже джазменом-духовиком, только саксофонистом. В проекте It’s All Love Анси активно участвовал не только как саксофонист, но даже и как вокалист (в финальном треке Epistrophy), продемонстрировав неплохой скэт. А вообще Гил подключил к работе над проектом большую команду музыкантов, в которой хочется выделить гитариста Пенальву, органиста Мэтью Смити и, конечно же, Анси Дифэя.
О подлинно братских отношения Гила и Анси свидетельствуют сразу две композиции альбома с красноречивыми названиями D Bros Groove и D Bros Blues. Оба трека весьма энергичные, действительно с грувом и блюзом, а также с хорошим взаимодействием инструментальных голосов. Отмечу также драйв таких пьес, как The Lean и On That NYC, а композиция Le Cri с ее нетривиальным финалом выглядит этаким развеселым американо-карибским карнавалом. Вообще, в музыке Дифэя переплетено множество разнообразных влияний – от ритм-энд-блюза до хип-хопа – и все это на добротной постбоповой основе. Не чужда Гилу и лирика, что он показывает в таких пьесах, как What A friend и Wonderful. Гил Дифэй играет здесь с тонкой эмоциональностью, достойной Чета Бейкера. Впрочем, его манера игры совсем иная. Если попытаться найти нечто похожее среди больших трубачей современного джаза, я бы назвал скорее Николаса Пэйтона. Но и это сравнение весьма условно. Гил Дифэй – музыкант интересный, бесспорно талантливый и самобытный. Убедитесь сами! © 2018 Gil Defay 9 tks / 78 mins (Gil Defay – tp, flg; Ansy Defay – ts, ss, voc; Rakiem Walker – as; Toku Jazz – flg; Antonio Penalva – g; Joel Desroches – keyb; Matthew Smythe – org, Wurlitzer; Parker McAllister, Michael Tiny Lindsey – b; Ben Nicolas – dr; Bendji Allonce – perc; Patrick Pelissier – vocoder;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН