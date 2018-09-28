Gil Defay - It’s All Love

Блюз-рок по-фински от самого сильного мастера этого дела в стране Суоми. Гитарист, певец и композитор Бен Гранфельт в Финляндии – фигура легендарная, это такой финский Джон Мэйолл по степени его вклада в развитие этого музыкального ...