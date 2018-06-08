Troy Roberts - Nu Jive Perspective

Живущий в Нью-Йорке австралийский саксофонист и композитор Трой Робертс – музыкант чрезвычайно плодовитый. Представляемый сегодня его новый альбом Nu Jive Perspective – уже десятый в дискографии Троя (а старт ей был дан в 2004-м, причем это был DVD). И это не считая многочисленныъ коллабораций. Вот и нашим читателям мы представляли ранее и предыдущий альбом Робертса Tales & Tones (2017), и работы других музыкантов, в записях которых он участвовал: Hallways Джареда Холла и Meridian Эдисон Эванс. В обзоре Tales & Tones приводились и биографические подробности, так что сейчас останавливаться на них не хочется. А вот сравнение новой работы с предшественником довольно любопытно.
Из партнеров, работавших на Tales & Tones остался только клавишник Сильвано Монастериос, нью-йоркский венесуэлец. Все остальные участники – это новые старые лица. Дело в том, что первый альбом с названием Nu Jive Робертс выпустил еще в 2011 году и уже тогда с ним работали и Монастериос, и басист Эрик Ингленд, и ударник Дэвид Чивертон. Два года спустя появился Nu Jive 5, где к этой команде присоединился и гитарист Тим Джаго, то есть нынешний квинтет полностью повторяет вариант 2013 года. Понятно, что схожесть названий говорит о том, что Nu Jive – это особый проект для Троя Робертса.
В чем его отличие? Джайв, как известно, не только танец, но и сленговое выражение джазменов эры свинга, характеризовавщее умение играть со свингом. Так что, получается что-то типа «новый джайв». Не довелось слушать два предыдуших альбома Nu Jive, но по нынешнему Nu Jive Perspective можно сказать, что перспективу Трой видит где-то между необоповым мэйнстримом и фанком. В программе из 11 треков хватает энергичных, наполненных драйвом композиций – это и Slideshow, и JackThe Sipper, и самая объемная пьеса альбома, десятиминутная Through The Eyes Of Psychoville. Робертс сполна демонстрирует свою совершенную технику игры на тенор-саксофоне. Этому музыканту близки острая атака, неожиданные повороты и умение хорошо слышать партнеров. Из последних выделяются, конечно, Монастериос (Slideshow, JackThe Sipper, Professor Ghet To-Rig) и Джаго (Slideshow, Adamant Eve). Пожалуй, в комбинации звучания саксофона, клавишных и гитары – главная сила этого квинтета. Ну, а уже упомянутая Through The Eyes Of Psychoville – это своеобразный парад-алле всех музыкантов, где каждый получил возможность блеснуть мастерством. В целом, достойный альбом очень мастеровитого музыканта. Можно позавидовать тем, кто посетит в июле украинский фестиваль «Джаз на Днепре 2018», где можно будет увидеть Троя Робертса воочию. © & (p) 2018 Inner Circle Music 11 tks / 67 mins (Troy Roberts – ts; Tim Jago – g; Silvano Monasterios – keyb; Eric England – b; David Chiverton – dr;) Линк предоставлен Kari-On Productions Леонид АУСКЕРН