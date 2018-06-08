Troy Roberts - Nu Jive Perspective

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Troy Roberts - Nu Jive Perspective

стиль:
08.06.2018

Troy Roberts - Nu Jive Perspective
Живущий в Нью-Йорке австралийский саксофонист и композитор Трой Робертс – музыкант чрезвычайно плодовитый. Представляемый сегодня его новый альбом Nu Jive Perspective – уже десятый в дискографии Троя (а старт ей был дан в 2004-м, причем это был DVD). И это не считая многочисленныъ коллабораций. Вот и нашим читателям мы представляли ранее и предыдущий альбом Робертса Tales & Tones (2017), и работы других музыкантов, в записях которых он участвовал: Hallways Джареда Холла и Meridian Эдисон Эванс. В обзоре Tales & Tones приводились и биографические подробности, так что сейчас останавливаться на них не хочется. А вот сравнение новой работы с предшественником довольно любопытно.

Из партнеров, работавших на Tales & Tones остался только клавишник Сильвано Монастериос, нью-йоркский венесуэлец. Все остальные участники – это новые старые лица. Дело в том, что первый альбом с названием Nu Jive Робертс выпустил еще в 2011 году и уже тогда с ним работали и Монастериос, и басист Эрик Ингленд, и ударник Дэвид Чивертон. Два года спустя появился Nu Jive 5, где к этой команде присоединился и гитарист Тим Джаго, то есть нынешний квинтет полностью повторяет вариант 2013 года. Понятно, что схожесть названий говорит о том, что Nu Jive – это особый проект для Троя Робертса.

В чем его отличие? Джайв, как известно, не только танец, но и сленговое выражение джазменов эры свинга, характеризовавщее умение играть со свингом. Так что, получается что-то типа «новый джайв». Не довелось слушать два предыдуших альбома Nu Jive, но по нынешнему Nu Jive Perspective можно сказать, что перспективу Трой видит где-то между необоповым мэйнстримом и фанком. В программе из 11 треков хватает энергичных, наполненных драйвом композиций – это и Slideshow, и JackThe Sipper, и самая объемная пьеса альбома, десятиминутная Through The Eyes Of Psychoville. Робертс сполна демонстрирует свою совершенную технику игры на тенор-саксофоне. Этому музыканту близки острая атака, неожиданные повороты и умение хорошо слышать партнеров. Из последних выделяются, конечно, Монастериос (Slideshow, JackThe Sipper, Professor Ghet To-Rig) и Джаго (Slideshow, Adamant Eve). Пожалуй, в комбинации звучания саксофона, клавишных и гитары – главная сила этого квинтета. Ну, а уже упомянутая Through The Eyes Of Psychoville – это своеобразный парад-алле всех музыкантов, где каждый получил возможность блеснуть мастерством. В целом, достойный альбом очень мастеровитого музыканта. Можно позавидовать тем, кто посетит в июле украинский фестиваль «Джаз на Днепре 2018», где можно будет увидеть Троя Робертса воочию.

© & (p) 2018 Inner Circle Music

11 tks / 67 mins

(Troy Roberts – ts; Tim Jago – g; Silvano Monasterios – keyb; Eric England – b; David Chiverton – dr;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, Венесуэла, США
музыкальный стиль
мэйнстрим, фанк

Еще из раздела издано в 2018г.

Beverley Beirne - JJWTHF

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, свинг
  • страна: Великобритания
Никогда не подозревал, что брутальную жесткость хита рок-группы Slade начала 70-х годов Cum On Feel the Noize можно переплавить в изящную танцевальную мелодию в духе свинговых оркестров 30-х годов! Английская джазовая вокалистка Беверли ...
подробнее
08.06.2018

Bill O’Connell - Jazz Latin

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: Латинский джаз, мэйнстрим
  • страна: США
Причудливо складывается у нашего сайта знакомство с творчеством нью-йоркского пианиста, композитора и бэнд-лидера Билла О’Конелла. Сначала это был его дуэтный альбом с саксофонистом Стивом Слеглом Power Of Two (Panorama, 2015), потом ...
подробнее
08.06.2018

Bob Arthurs / Steve LaMattina - Jazz It Up! Ukrainian Songs for Three Dads

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: этно-джаз, мэйнстрим
  • страна: США
Дискография опытнейшего американского трубача Боба Артурса прирастает благодаря плодотворным контактам с диаспорой с постсоветского пространства. Началось все пять лет назад с альбома, записанного Артурсом для своих друзей Светланы и Юрия ...
подробнее
08.06.2018
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com