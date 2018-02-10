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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Typo Clan - Standard Cream

стиль:
10.02.2018

Typo Clan - Standard Cream
Typo Clan – итальянский проект. Его создали осенью 2015 года двое музыкантов – Даниэль Пасотти и Мануэль Бонетти. Их мы и видим на обложке первого альбома Typo Clan под названием Standard Cream. Эта работа появилась, как результат почти годичного затворничества музыкантов, в ходе которого из двадцати написанных композиций они отобрали десять для своего дебютника (один трек – это кавер композиции Джона МакЛина). Информации по Typo Clan очень мало, в том числе и на конверте Standard Cream. Кстати, имен участников там тоже нет. Из пресс-релизов известно, что на живых концертах (а таковые в поддержку альбома планируются) к Даниэлю и Мануэлю присоединятся еще трое итальянских музыкантов.

Понятно, что альбом – плод студийной алхимии и кропотливой работы. Электроники здесь о-о-очень много, но, возможно, кого-то озадачив, музыканты свели вместе электронные звучания с ритмами хип-хопа и даже современной музыки соул. Результат выглядит очень «технотронным», ритмичным, дышит энергией и зовет к танцу – хорошая музыка для модного клуба. Пресс-релиз к альбому отсылает в качестве источников творческого вдохновения итальянского дуэта к таким именам, как Gorillaz, Beck и Jungle. Из всей этой троицы, как мне показалось, наиболее точным выглядит сравнение со знаменитой британской виртуальной группой Gorillaz. Впрочем, это не более, чем приблизительное сравнение. Итальянский стилистический «коктейль» взбит самостоятельно и его рецепт оригинален. Другой вопрос, запомнит ли потребитель вкус этого коктейля и сможет ли его отличить от десятков других в следуюший раз? Ответ тут могут дать только следующие проекты Typo Clan.

© & (p) 2018 Typo Clan

10 tks / 38 mins

Диск предоставил Julien Fernandez, 5Roses Press

Леонид Аускерн
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
кроссовер

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