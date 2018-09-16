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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Ilhan Ersahin's Istanbul Sessions - Solar Plexus

стиль:
16.09.2018

Ilhan Ersahin's Istanbul Sessions - Solar Plexus
Не скрою, с нетерпением приступал к прослушиванию нового альбома Ильхана Эрсахина из проекта Istanbul Sessions. Во-первых, сильное впечатление произвел предыдущий, третий альбом проекта Istanbul Underground (2015), который ранее рецензировался на нашем сайте, во-вторых, в отличие от предщественника, где играл только квартет Istanbul Sessions, сейчас вместе с Ильханом и его постоянными партнерами работала большая группа гостей, и, наконец, вместо путешествия по стамбульскому андеграунду, на сей раз Ильхан вместе с продюсером, музыкантом и мультиинструменталистом Дэйвом Харрингтоном предлагает отправиться в космическое путешествие по Солнечной системе, этакий сонористический вариант «космической одиссеи».

Для этого «полета» понадобился большой международный экипаж, очень удачно олицетворяющий все человечество: турецкий уроженец Стокгольма (сам Эрсахин), армянский уроженец Стамбула (Тунчбояджян), французский уроженец Бейрута (Маалуф), американский уроженец Лондона (Харрингтон)… Трудно представить себе более космополитичную команду, при наличии вдобавок «настоящих» американцев, турок, француза, бразильца, норвежца. И, разумеется, собрал их всех воедино самый космполитичный город Земли – Нью-Йорк. Сам Эрсахин помимо саксофона оснастился электроникой, как и его главный партнер, гитарист Харрингтон. Они собрали мощную секцию из трех трубачей высокого класса: Трюффаз – Маалуф – Мольваер, и не менее мощную ударно-перкуссионную группу, где к Эрсонмезу и Кизилу присоединились Тунчбояджян, Рефоско, Льюис и Воллесен. Отмечу, что в "полет" Ильхан взял с собой в основном людей проверенных, с которыми он работал и раньше на разных этапах своей карьеры в музыке.

Результатом стала программа, в которой в разных пропорциях представлены фьюжн и прог-рок, world music и электронный эмбиент. Цельная по сюжету сюита распалась на ряд стилистически разных композиций. Мне особо пришлись по душе Infinite Gathering с агрессивным звучанием саксофона Ильхана Эрсахина, ближневосточной этникой и вокалом Тунчбояджяна, самая объемная композиция альбома, одиннадцатиминутная Pris, и «космические» электронные пейзажи Love In Space – как видите, столь же разнообразные пол духу, как и альбом в целом. А в общем Solar Plexus показался чуть более недвусмысленно нацеленным на успех у самой широкой аудитории, чем прежние вещи проекта Istanbul Sessions. Пойдет ли это на пользу творчеству Ильхана – покажет будущее.

© & (p) 2018 Nublu Records

10 tks / 50 mins

(Ilhan Ersahin – sax, Rhodes p, synth; Alp Ersonmez – b; Turgut Alp Beckoglu – dr; Izzet Kizil – perc; with guests: Eric Truffaz, Ibrahim Maalouf, Nils Peter Molvaer – tp; Mauro Refosco – perc; Arto Tuncboyacian – perc, voc; Dave Harrington – g, pedal steel g, org, synth, electronics; Brandon Lewis, Kenny Wollesen – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Армения, Бразилия, Великобритания, Ливан, Норвегия, США, Турция, Франция, Швеция
музыкальный стиль
ориентальная музыка, прог-рок, фьюжн, эмбиент

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