Håkon Skogstad - Two Hands To Tango

Географических границ в музыке давно уже не существует. Казалось бы, где Норвегия и где Аргентина? Но страстные мелодии аргентинского танго стали определяющими в творчестве норвежского пианиста Хокона Магнара Скогстада. Хокон – музыкант с академическим образованием, он обучался в норвежской Академии музыки, а также провел два года в престижной Manhattan School of Music в Нью-Йорке. Сегодня он сам преподает в университете у себя на родине, в Тронхейме. Скогстад играет академическую музыку и танго, выступает с концертами в Норвегии и за рубежом, в том числе на родине танго – в Аргентине. Есть у него и ряд записей, но вот альбом с собственным именем на обложке Хокон издает впервые – это сольный фортепьянный альбом Two Hands To Tango.
Сам Хокон говорит о том, что его всегда восхирщало звучание бандонеона – самого характерного инструмента в музыке танго. Он неоднократно в качестве композитора писал и аранжировал музыку для бандонеонистов в ансамблях, исполняющих танго. И в своем сольном альбоме он решил переложить технические и интерпретационные аспекты игры на бандонеоне к игре на фортепьяно. Так появилась программа из десяти треков, где в ритмах танго фортепьяно говорит на языке бандонеона.
Сконгстад включил в нее собственные аранжировки мелодий различных авторов. Тут прямо на старте вы наверняка получите большое удовольствие от динамичного и чуть грустного (в танго иначе не бывает!) Los Mareados Хуана Карлоса Кобиана, восхититесь элегантностью Sentimento Tanguero Люцио Демаре, возможно, вместе со мной признаете одной из вершин альбома пьесу Felicia выросшего в Аргентине уругвайца Энрике Саборидо, одного из первых композиторов, чьи танго стали получать известность за пределами Аргентины. Ну, и конечно же, такой альбом не мог обойтись без музыки самого знаменитого автора танго – Астора Пьяццолы. Скогстад исполняет его Tango del Angel, посвященную известному бандонеонисту Леопольдо Федерико и его оркестру. Включил в программу Скогстад и две собственные композиции – это короткая и темпераментная Milonga Impromptu и большая, десятиминутная пьеса, посвященная Пьяццоле: Tristezas de un doble S – главный акцент всей программы.
Удивительно, насколько северянину Скогстаду удается наполнить свою музыку горячим, своенравным и обворожительным духом танго. Аргентинские композиторы во главе с Пьяццолой смогли вывести музыку притонов и злачных мест Буэнос-Айреса в круг высокого искусства, подобно тому, как великие люди джаза проделали тот же ребрендинг с музыкой новоорлеанского дна. Современные музыканты, сочиняющие и исполняющие музыку танго, в том числе норвежец Хокон Магнар Скогстад, творчески развивают опыт своих предшественников. В случае с Хоконом дополнительный блеск исполнению придает его отточенная техника пианиста классического стиля, помноженная на свободный, импровизационный по своей сути, полет мелодий замечательной музыки из Аргентины. © & (p) 2018 Avantango Records 10 tks / 50 mins (Håkon Skogstad – p;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН