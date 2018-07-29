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Various Artists - Cosmic Forest - The Spiritual Sounds Of MPS
29.07.2018
Коллекция композиций из обширных каталогов легендарного немецкого лейбла MPS Records. Он был основан в 1965 году бинесменом и фанатом джаза Хансом-Георгом Бруннер-Швером, владельцем электротехнической компании Saba, под тем же названием. Через пару лет шеф переименовал свое детище в MPS (Musik Produktion Schwarzwald). Шварцвальд, что переводится, как Черный Лес – родные края Бруннер-Швера на юго-западе земли Баден-Вюртемберг. Именно под этим названием в 60-х – 80-х годах лейбл стал широко известен в Европе и мире, как гостеприимный дом для лучших мастеров мирового джаза. MPS Records проложил путь другим известным сегодня немецким звукозаписывающим компаниям, включая ECM, Enja, ACT. Большое влияние на издательскую политику лейбла оказал виднейший джазовый критик и продюсер Йоахим-Эрнст Берендт.
В последние годы MPS переиздал значительную часть своего каталога в сетевом варианте. Наш сайт рецензировал очень много этих работ – живую историю джаза своего времени. В 2018 году под логотипом MPS стали выходить и новые альбомы. Одним из первых стал альбом Let Your Lights Shine On от итальянского гитариста, диджея и продюсера Николы Конте и его Spiritual Galaxy (и о нем можно прочесть на сайте). А теперь представляем составленный тем же Конте сборник записей Cosmic Forest - The Spiritual Sounds Of MPS. Духовность, как видим и по названию ансамбля Конте, и по названию этой коллекции – ключевое понятие для Николы. В джазе оно восходит ко временам Джона Колтрейна, рассматривавшего джаз, как инструмент самопознания, инструмент встречи разных культур народов Земли. Эта идея была с большим энтузиазмом воспринята Бруннер-Швером и Берендтом, и в рамках своей издательской политики MPS даже орпганизовал серию Jazz Meets The World. Под этим углом зрения и собрал свою коллекцию Конте.
Здесь много прекрасных образчиков того, что мы сегодня называем чаще этно-джазом. Это и Burungkaka Tua с индонезийского альбома знаменитого американского кларнетиста Тони Скотта, и Yaad – встреча швейцарско-немецко-французского трио с индийским трио ситариста Девана Мотихара, и арабские вариации щвейцарца Георга Грюнтца Djerbi, и африканская музыка американо-европейского квинтета El Babaku, и пропитанная духом фламенко Never Let It End из одноименного альбома квинтета выдающегося немецкого тромбониста Альберта Мангельсдорфа. Другая группа отобранных Конте композиций – это яркие образцы модального джаза в исполнении крупнейших американских мастеров, вроде пьесы A Day In Vienna в исполнении европейского ансамбля Декстера Гордона и Слайда Хэмптона (с участием Эрстед-Педерсена) или Evolution от флейтиста и саксофониста Натана Дэвиса.
Альбом довольно велик по объему, но слушается словно на одном дыхании – настолько разнообразна и интересна музыка в исполнении (в большинстве случаев) выдающихся мастеров джаза того времени. И, кстати, лишь в паре треков я почувствовал оттенок ретро, в остальном – абсолютно современный, выдержавший испытание временем джаз. Очень рекомендую прогуляться по «Космическому лесу» вместе с Николой Конте и мастерами MPS Records. © & (p) 2018 MPS Records 13 tks / 81 mins (The Third Wave, Nathan Davis, Dexter Gordon / Slide Hampton, VA, George Gruntz, Albert Mangelsdorf Quartett, Smoke, Michael Naura Quartett, MPS Rhythm Combination & Brass, El Babaku, Hannibal & Sunrise Orchestra, Tony Scott & The Indonesian Allstars, Dave Pike Set;) Линк предоставил Steffen Mayer, Herzog Promotion Леонид АУСКЕРН
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