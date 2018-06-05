Nickel and Dime Ops - Resuscitation Music

Хип-хоп родился не вчера, а джаз – даже не позавчера. У каждого из этих направлений в музыке есть свой устоявшийся круг поклонников, часть которых весьма ревностно относится к «чистоте жанра» и даже мысли не допускает об их сближении. Джаз и хип-хоп? Да бросьте, абсурд, ничего общего. Но так думают не все (в обоих лагерях). Например, такой не последний в джазе человек, как Майлс Дэвис на закате карьеры, в своем последнем альбоме Doo Boр (1992) смело и оригинально соединил оба направления в своей музыке. И у него были и есть последователи. Nickel and Dime Ops во главе с рэпером Никелем Цинко – вроде бы типичная хип-хоп группа. Возникла она в 2010 году и на сегодняшний день стала весьма известной в своем мире. Этот хип-хоповый нонет выступал даже вместе с бывшим хозяином Белого Дома Обамой. А еще – со Стингом, Стиви Уандером, Бобби МакФеррином, - а это, как вы понимаете, отнюдь не рэперы! Или другой штрих. Семь лет подряд, каждую неделю в четверг Nickel and Dime Ops выступали в известном нью-йоркском джаз-клубе Smoke, а кроме того играли и на сцене Blue Note, The Cutting Room, Joe’s Pub – это все престижные джаз-клубы Большого Яблока.
Так что, сочетать джаз и хип-хоп у Nickel and Dime Ops получается совсем неплохо, и они еще раз это продемонстрировали своим новым, вторым по счету альбомом Resuscitation Music. В этой работе 15 треков, большинство композиций написал фронтмен группы Никель Цинко, но гитарист Бьянко, трубач Такер и пианист Делспорт также представили по одному номеру. В группе, наряду с читающим рэп Цинко есть своя вокалистка, Карли Линн, но для записи Resuscitation Music была приглашена большая группа гостей-певцов, среди которых и двухкратная номинантка Грэмми Джин Бэйлор. Гости солируют в двух третях треков этого довольно большого по объему альбома.
И любителю хип-хопа, и любителю джаза здесь есть что посмаковать. Отмечу такие треки, как Just Let Go, 40 Wishes с отменным вокалом от Камиллы Турман, Day in the Life с классным рэпом и парадом сольных фрагментов от духовой секции. Вообще, надо сказать, джазовая составляющая музыки Nickel and Dime Ops держится в основном на ней. Соло тенор-саксофониста Джейсона Маршалла в Wake up and See the Sun достойно самой высокой похвалы. В последние годы гораздо реже употребляют критики термин эсид-джаз. А ведь эксперименты по контактам джаза и хип-хопа во многом процветали в рамках именно этого стиля. Реанимируя термин, я бы назвал музыку Nickel and Dime Ops этаким соывременным нео-эсид- джазом. Послушав Resuscitation Music, вы, возможно, согласитесь с этим выводом.
(Nickel Cinco – mc; Karlea Linne’ – voc; Jason Marshall – ts; Wayne Tucker – tp; Corey Wallace – tb; Willerm Delisport – p; Andy Bianco – g; Dezron Douglas – el.b; Norman Edwards Jr. – dr; with Victoria Cave, Phantom Vanity, Camille Turman, Jean Baylor, DJ Keef Wookie, Wavelength, Milton Suggs – voc;)
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