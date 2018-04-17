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New England Jazz Ensemble - Peter and the Wolf
17.04.2018
Эффектная обложка этого альбома вполне может вызвать ассоциации с саундтреком к какому-то мистическому триллеру об оборотнях-вервольфах, но – ничуть не бывало! Речь идет о новом, творческом и весьма оригинальном прочтении известнейшей симфонической сказки выдающегося академического композитора ХХ века Сергея Прокофьева «Петя и Волк», предложенным американским оркестром New England Jazz Ensemble.
Насчитывающий на сегодняшний день в своей дискографии шесть альбомов, NEJE образовался в 1991 году. Его основателем был трубач Майк Джонс, а пост музыкального директора с самого начала занимал пианист, композитор и аранжировщик Уолтер Гвардяк. Именно он, вместе с Джеффом Холмсом, Джоном Мастрояни и Джакомо Гейтсом, имеет прямое отношение к новому амбициозному проекту. Как известно, Сергей Прокофьев написал (причем не только музыу, но и текст «от Рассказчика») сказку «Петя и Волк» в 1936 году, вскоре после своего возвращения на родину из эмиграции. Предназначенная в первую очередь для детей и их знакомства с инструментами симфонического оркестра, эта изящная вещь вошла в ряд наиболее популярных и часто исполняемых и записываемых академических сочинений. В роли Рассказчика в записях разных лет и разных стран выступали в свое время Наталия Сац (первая исполнительница), Элеонора Рузвельт, Жерар Филип… Сегодня оркестр из Новой Англии научил старую добрую сказку говорить языком джаза.
Известный джазовый певец Джакомо Гейтс (он же Рассказчик) написал новое либретто под названием Jazzbretto, а Уолтер Гвардяк аранжировал музыку в джазовом духе, доверив голоса героев сказки инструментам джазового бэнда: Птичкой стал сопрано-саксофон, Кошкой – кларнет, Волком – тромбон, Дедушкой – контрабас, а Петей – весь биг-бэнд. Более того, Гвардяк постарался представить юным слушателям не только инструменты джазового бэнда, но и целую галерею джазовых стилей исполнения – в его 34-хминутной аранжировке появились блюз, сальса, новоорлеанский джаз, джазовый вальс и так далее. В дополнение к собственно сказке, в состав альбома вошли сочиненные на основе музыки Прокофьева композиции трубача и дирижера оркестра Джеффа Холмса Serge’s Birds и саксофониста Джона Мастрояни Power Serge, а также полностью свободные сочинения этих же авторов, тематически связанные со сказкой Waltzin’ With Wolves и Wolves. В целом объем звучания программы составил более часа.
Можно по-разному относиться к таким экспериментам. Я его безоговорочно принимаю. На мой вкус, аранжировки сделаны с огромным уважением к оригиналу и, не искажая его, придают новое дыхание классическому произведению. Скажу больше, я был бы не прочь услышать и талантливое переложение «Пети и Волка» на язык и рок-музыки, что-то вроде рок-оперы. Не знаю, как насчет рока, но сам Сергей Сергееевич Прокофьев, долгие годы проживший в США и неплохо знакомый с современным ему джазом, интерпретацию NEJE, мне кажется, понял бы и принял. © & (p) 2018 NEJE 6 tks / 65 mins (Giacomo Gates - Narrator and Peter and the Wolf “Jazzbretto” Author (tks 1,2); John Mastroianni - ss and “Chirp” soloist, as, fl, cl; Bob DePalma – as, fl, cl; Michael Leventhal – ts, cl, ts soloist; Larry Dvorin – ts,cl; Lisa LaDone – bars ,bass cl, “Cat” soloist; Jeff Holmes –tp,” Quacker” soloist, piccolo tp, flg; Steven Fitzko – tp, Harmon soloist, flg; Donald Clough – tp, flg; Adam Mejaour – tp, flg; Hank Zorn – tp, flg (tks 1,2); Tim Atherton -tb and “Wolf”; Peter McEachern - tb and “Wolf”; Ben Griffin - tb and “Wolf” (tks 1,2); David Sporny - tb (tks 3,4,5,6); David Wampler - bass tb and “Wolf”; Walter Gwardyak - p, acc; Steve Bulmer- b, el.b and “Grandfather” Soloist; Jon Mele – dr and “The Hunters” Soloist;) Линк предоставлен Kari-On Productions Леонид АУСКЕРН
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