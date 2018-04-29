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Nicola Conte & Spiritual Galaxy - Let Your Lights Shine On
29.04.2018
Свой восьмой альбом итальянский гитарист, диджей, композитор и бэнд-лидер Никола Конте издал на возродившемся легендарном немецком лейбле MPS Records. Девизом этой компании всегда был слоган Jazz Meets the World, и он как нельзя лучше подходит к новому проекту Николы. Let Your Lights Shine On Конте со своим бэндом Spiritual Galaxy записывал в родном Бари, на юге Италии, и в южноафриканском Йоганнесбурге. Африка здесь это не только география, но, в первую очередь, стержень музыки Spiritual Galaxy.
Конте вдохновлялся с одной стороны духовными поисками в африканском направлении такого гиганта джаза, как Джон Колтрейн, а с другой – революционным для своего времени афробитом Фкла Кути. О музыке этого альбома Никола говорит так: «Вы можете назвать это духовным или космическим афро-джазом. Я согласен даже с таким определением, как афро-соул.» Это действительно очень точно сказано. Несомненно джазовая основа звучания соединена здесь с африканскими интонациями и ритмикой, а также с вокальными и инструментальными чертами афроамериканского стиля соул. При этом, как говорит сам Конте, он предоставил своим музыкантам максимальную свободу самовыражения. Все записи производились в режиме live с резко ограниченным применением наложения звука.
Состав же исполнителей в его Spiritual Galaxy столь же силен, сколь и интернационален. Естественно, есть здесь земляки-итальянцы, среди которых особо надо выделить такого большого мастера, как тромбонист Джан-Лука Петрелла, есть двое молодых и дерзких американских духовиков, альт-саксофонист Логан Ричардсон и трубач Тео Крокер, есть двое джазменов с севера Европы – шведский тенор-саксофонист Магнус Линдгрен и финский ударник Теппо Мякинен. В целом созвездии вокалисток выделяются уроженка Ганы Бриджит Амофа и восходящая британская звезда Зара МакФарлэйн. В Йоганнесбурге с Конте записывалась целая группа местных южноафриканских музыкантов, а пестроту состава дополняет еще и эфиопский перкуссионист Абдисса Ассефа.
Самым ярким треком в этом альбоме я назвал бы, наверное, гипнотический Ogun с отличным вокалом от МакФарлейн. Не менее гипнотическое воздействие оказывают и африканские ритмы . Mystic Revelation Of The Gods. Острые ритмы отлично сочетаются с не менее острыми саксофонными соло в Cosmic Peace. А вот самым ярким образчиком того самого афро-соула можно считать титульную композицию Let Your Light Shine On. Для поклонников этно-джаза с африканским уклоном новая работа Николы Конте, которая появится в продаже 18 мая, - отличный подарок. © & (p) 2018 MPS Records 12 tks / 62 mins (Bridgette Amofah, Carolina Bubbico, Zara McFarlane, Zoe Modica – voc; GianLuca Petrella – tb, mini moog; Logan Richardson – as; Magnus Lindgren – ts, fl, African fl; Theo Croker – tp; Pietro Lussu – p, vox org, Wurlitzer el.p, Fender Rhodes; Luca Alemanno – b, Fender b; Teppo Mäkynen – dr, perc; Abdissa Assefa – congas, perc; Tommaso Cappellato – dr; Nicola Conte – g; Nduduzo Makhathini - Fender Rhodes, el.p; Tumi Mogorossi – dr; Tlale Makhene – congas, perc; Seby Burgio – org; Mike Rubini – bars;) Линк предоставил Steffen Mayer, Heart, Beat & Soul
Леонид АУСКЕРН
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