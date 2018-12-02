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Andy Milne & Dapp Theory - The Seasons of Being
02.12.2018
Канадский джазовый пианист Энди Милн родился в 1969 году в городе Хэмилтон, Онтарио. Милн изучал секреты джаза в Университете Йорка в Торонто у самого Оскара Питерсона, и сегодня Энди считается одним из самых интересных пианистов, композиторов и бэнд-лидеров современного джаза. Он работал со Стивом Коулмэном, Рави Колтрейном, Грегуаром Маре, Ральфом Алези. Еще в 1998 году Милн основал ансамбль Dapp Theory (поначалу – Cosmic Dapp Theory), с которым он сделал большинство альбомов в своей объемистой дискографии. Последняя его работа – альбом 2014 года Forward in All Directions, после которой наступил продолжительный перерыв. Милн боролся с тяжелой болезнью, победил, и это послужило толчком для создания новой работы - The Seasons of Being, выпуск которой музыкант будет отмечать в Нью-Йорке 19 и 20 декабря.
Помимо непосредственно Dapp Theory, многие участники которого работают с ним долгие годы (скажем, мультиинструменталист-духовик Аарон Крузики сотрудничает с Милном с 2000 года), Энди задействовал для записи девяти своих новых сочинений большую группу гостей, ряд которых – Алези, Мондер – также его давние партнеры. Так что, наряду с саксофонами, кларнетами и даже армянским дудуком, традиционной ритм-группой и фортепьяно лидера, в записи звучат гитара и труба, саксофон, человеческий голос и сразу две виолончели. Но, впрочем, главное тут не в инструментах, а в людях: Милн сочинял музыку, орентируясь на конкретных музыкантов. Для других исполнителей эта музыка могла быть другой.
Дело в том, что в борьбе с болезнью Энди помогли гомеопатические методы. Приступая к новой работе, он вспомнил опыт Эллингтона, который в своих сочинениях нередко ориентировался на кокретных музыкантов своего оркестра, зная их сильные и слабые стороны. Вот и он решился на эксперимент, названный им «гомеопатический диагноз». Вместе с врачом-гомеопатом Дэвидом Крамером Милн подготовил 15 коротких музыкальных отрывков разных стилей, дав их прослушать каждому музыканту и предложив оценить, насколько они близки им. Затем, каждый получил вопросник, ответы на который предполагали однозначное «да» или «нет». И только затем, учитывая полученные результаты, оценивая эмоциональную совместимость музыки с ее исполнителями и стремясь к позитиву, Энди Милн подготовил к исполнению девять композиций.
Что получилось? Камерный, высокоинтеллектуальный новый джаз, с трудом отличимый от современной академической музыки. Весьма существенная роль виолончелей. Живое слово – в основном мелодекламация от Тани Холл (это почти обязательный элемент альбомов Dapp Theory). Интересная, сложная музыка во всех пьесах: от стартовой Surge & Splendor и до финишной Capturing The Castle. Одно я не понял: почему Энди выбрал для этого альбома столь «кинологическую» обложку? Возможно, он хотел подчеркнуть, какие мы все разные – и музыканты, и слушатели? © & (p) 2018 Sunnyside Records 9 tks / 52 mins (Andy Milne – p; Aaron Kruziki – ss, cl, bass cl, douduk; John Moon - vocal poetics (tks 1, 4, 6); Christopher Tordini – ac. b, el.b; Kenny Grohowski – dr; guests: Ben Monder – g; Ralph Alessi – tp; La Tanya Hall - voc (tks 1, 3, 6, 8, 9); Michael Attïas – as, bars (tks 1-6, 8,9); Christopher Hoffman - cello ( tks 2, 4, 5, 6, 9); Jody Redhage - cello (tks 1, 3, 4);) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид АУСКЕРН
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