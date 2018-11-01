Alexandra Jackson - Legacy & Alchemy

Далеко не первое и наверняка не последнее признание в любви к бразильской музыке, точнее к той ее части, которая именуются певучим и изящным, как сама эта музыка, словом: босса-нова. Тем не менее, именно этот проект поражает многим. Наверное, первое, что бросается в глаза – это масштаб. Работа над ним шла более трех лет. В проекте было задействовано порядка 150 человек, включая в это число наряду с музыкантами и звукоинженеров. Записи выполнялись в шести городах мира на трех континентах: в Рио-де-Жанейро, Лос-Анджелесе, Атланте, Лондоне, Нью-Йорке и Чикаго. Вторая особенность: большое число выдающихся музыкантов, принявших в нем участие. Это и такие классики бразильской музыки, как Иван Линс и Карлиньос Браун, и крупнейший джазовый флейтист Хьюберт Лоус, и даже 96-летняя легенда бразильской самбы Дона Ивон Лара. А кроме них: сам Майлс Дэвис, сам Антонио Карлос Жобим, сам Эл Жарро, сам Оскар Кастро-Невеш. Позвольте, оторопев, скажет читатель, но ведь они уже … умерли. Да, конечно. Но искусство звукоинженеров заставило Дэвиса играть на трубе в Corcovado, а Жобима и Жарро петь в отдельных треках. Разумеется, это их подлинные записи, умело вмонтированные в контекст соответствующих композиций. Всю огромную работу координировали Роберт Хеберт, Лэрри Уильямс и Род Темпертон. К сожалению, в процессе работы над альбомом и видный британский музыкант и продюсер Темпертон, и бабушка самбы Дона Ивон Лара также покинули этот мир…
Ну, и, наконец, пора переходить к первому лицу проекта. Лицо это весьма миловидно и принадлежит американской вокалистке Александре Джексон, причем певица дебютирует этим грандиозным альбомом. Правда, к такому дебюту она неплохо подготовлена. Александра выросла в весьма известной и весьма музыкальной семье. Ее отец Мейнард Джексон был первым темнокожим мэром Атланты, а это, на минуточку, Джорджия, сердце американского Юга. Ее тетя Маттивильда Доббс была первой оперной певицей, поднявшейся на сцену миланской Ла Скалы. Сама Александра с детства жила музыкой и в равной степени любила джаз, соул и босса-нову. Для работы над проектом она брала специальные уроки португальского языка, чтобы непросто выучить слова, но и проникнуться духом Бразилии, понять загадочное состояние саудади, без которого исполнение любой бразильской песни становится лишь жалким подражанием подлинному оригиналу. И у Александры Джексон все получилось!
В альбоме она поет и на английском, и на португальском. Amazon Farewell и A Felicidade, Corcovado и Girl from Ipanema звучат у нее, как у настоящей бразильянки! А в ряде песен Джексон джаз, соул и босса-нова каким-то непостижимым образом сосуществуют вместе. Особенно я выделил бы финальную композицию этого двойного альбома – Brazilica. Эта песня, впервые исполненная Рэмзи Льюисом в 70-х годах, в версии Александры Джексон достойно венчает большую работу. Джексон назвала свой дебют «Наследие и Алхимия». С наследием все понятно, а вот алхимия – это, нверное, то, что помогло Александре и ее продюсерам собрать в единую команду десятки очень разных людей, помогло сделать соавторами проекта великанов прошлого, таких, как Дэвис и Жобим, помогло сделать этот памятник бразильской музыке по-настоящему впечатляющим.
(Alexandra Jackson – voc; with Arthur Maia, Teo Lima, Ricardo Silveira, Armando Marçal, Marco Brito, Marcello Ferreira, Marcelo Martins, Haber Ribeiro, Cassio Duarte, Carlinhos Brown, Paulo Calasans, Paulo Jobim, Daniel Jobim, Pretinho de Serrinha, Jessé Sadoc, Aldivas Ayres, Al Jarreau, Larry Williams, Darryl Jones, Banda Black Rio, William Magalhães, Hubert Laws, Leonardo Amuedo, Ivan Lins, Miles Davis, Antonio Carlos Jobim, Robertinho Silva, Donna Ivone Lara, Max Viana, Larry Dunn, Al McKay, Kevin Spears, André Siqueira, João Castilho, Marcelo Mariano, Rod Temperton, Steve Sykes, Marco Brito, Orquestra Atlântica, The Bossa Nova Noites Orquestra with Charles Floyd, Oscar Castro-Neves, Chris Walker, Darryl Tookes, Curtis King, Paula Santoro, Holly Petrie, Siedah Garrett;)
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