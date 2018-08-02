Allen Austin-Bishop - No One Is Alone

Когда саксофонист доходит до полуфинала конкурса имени Телониуса Монка (это случилось с Эндрю Гулдом в 2013 году), это говорит о его классе довольно веско. В своем родном Нью-Йорке Эндрю пользуется заслуженным уважением со стороны коллег. ...