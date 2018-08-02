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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Allen Austin-Bishop - No One Is Alone

стиль:
02.08.2018

Allen Austin-Bishop - No One Is Alone
Одинокие человеческие фигурки едут вверх и вниз по эскалаторам на обложке нового альбома Аллена Остин-Бишопа, но название этого проекта в противовес картинке оптимистично утверждает: No One Is Alone («Никто не одинок»). О том же говорит и одноименная песня Стефана Сондхайма, лиричная баллада из программы, подготовленной Остин-Бишопом.

Этот афроамериканский певец родился в Ньюарке, штат Нью-Джерси, но уже много лет живет и работает в Лондоне. No One Is Alone – это уже не первый его альбом, записанный с фортепьянным акустическим трио, в котором играют пианист Алекс Мэйдью, басист Мао Ямада и перкуссионист Роб Эрве-Эдельман. Дебютировали они в 2017 году, и тогда, как и сейчас, это был альбом балладных стандартов. Темповые вещи – не профиль Аллена, его манере пения гораздо ближе медленные лиричные баллады, которые он исполняет теплым, обволакивающим баритоном в очень специфичной разговорной манере и стилистике, гораздо более близкой музыке соул, чем традиционному свинговому джазу. Откровенно говоря, мне она не близка, я честно старался привыкнуть к ней на протяжении всего альбома и, пожалуй, только финальный трек, версия знаменитого духовного гимна Amazing Grace, меня с ней примирил. А вот, скажем, его версии не менее знаменитой композиции Гершвина Summertime не откажешь в своеобразии прочтения, но, опять-таки, - не мое. Впрочем, не мое, не значит, конечно же, что это плохо, и наверняка кому-то именно такого типа вокал окажется близок. При этом, программа альбома составлена преимущественно не из часто исполняемых стандартов, что уже подкупает. Помимо уже названных выше композиций, пожалуй, только хит Роберты Флэк The First Time Ever I Saw Your Face можно отнести к широко известным. Остин-Бишоп явно любит музыку Бакарака (две песни в программе), супругов Бергман (тоже две), поет и написанную в свое время Маргерит Монно специально для Эдит Пиаф песню If You Really Love Me (Really Love). Так что, музыкальный кругозор при таком репертуаре слушатель наверняка расширит. По достоинству оценит он и игру партнеров Аллена, из которых я бы отметил прежде всего пианиста Мэйдью.

Словом, своеобразный альбом и нетипичный джазовый вокалист – возможно, именно тот, кого вы давно мечтали услышать.

© & (p) 2018 Allen Austin-Bishop

13 tks / 46 mins

(Allen Austin-Bishop – voc; Alex Maydew – p; Mao Yamada – b; Rob Hervais-Adelman – perc;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, США, Япония
музыкальный стиль
мэйнстрим

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