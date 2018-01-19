Arnan Raz - Chains Of Stories

Израильский тенор-саксофонист Арнан Раз выпускает в феврале на лейбле с забавным названием Rabbit Rabbit Rabbit Records уже второй альбом своего квинтета. Chains Of Stories – полностью авторская работа молодого саксофониста и композитора, которого ранее слышать мне не доводилось, потому – немного о нем самом. Родился Раз на севере Израиля в киббуце Мерхавия, в музыкальной семье. Его дед – преподаватель музыки и художник, дядя – дирижер, мать и брат – гитаристы. Но вот сам Арнан музыке всегда предпочитал футбол до одного прекрасного дня, когда вдруг, без каких-либо внешних причин, решил, что станет саксофонистом. Занимался он рьяно, много слушал и много почерпнул у таких корифеев, как Лестер Янг, Колтрейн, Стен Гетц, Чарльз Ллойд и Ловано, а учился непосредственно у своего деда. Прогрессировал юный саксофонист довольно быстро, и когда пришел его черед служить в Армии Обороны Израиля, Раз попал в престижный главный военный оркестр. Именно там он познакомился со своими будущими коллегами по квинтету. После службы все они подались за океан, в Беркли, а вот Арнан продолжил учебу в Академии Музыки и Танца в Иерусалиме, где его основным педагогом стал известный в свое время в Риге саксофонист Борис Гаммер. После окончания Академии, завоевав определенную известность на национальной сцене, Арнан перебрался в Нью-Йорк, где воссоединился со своими армейскими друзьями, организовав собственный квинтет, начав активно выступать с ним и с другими составами в различных клубах Большого Яблока и записав в 2016 году дебютный альбом Second to the Left. Два года спустя пришел черед Chains Of Stories.
Название нового альбома Раз возводит к старинной и общепопулярной игре, похожий вариант которой в моем детстве называли «чепуха на бумаге», а в Израиле – «цепочка историй»: каждый из участников пишет фразу, не видя фразу своего предшественника, а потом все вместе читают довольно смешной, как правило, результат. По словам Арнана его способ сочинения музыки близок к этой игре: он записывает контуры возникшей в голове темы, потом еще какую-то новую фразу и так далее. Только вот результат смешным я бы не назвал, напротив, он вызывает уважение: в девяти композициях альбома чувствуется и зрелое композиторское мыгление и недюжинное исполнительское мастерство, и умение руководить своим небольшим составом. Впечатлили диалоги и унисонная игра Арнана с его коллегой-духовиком, альт-саксофонистом Эйялом Хаи, профессиональная работа ритм-группы Шмерлинг – Данор и главное связующее звено квинтета – фортепьяно Даниэля Мерона. По стилистике музыка Раза близка к мэйнстриму, разумеется, в современном варианте, вобравшем опыт предыдущих джазовых направлений. В этом пост-боповом варианте, казалось бы, трудно найти что-то новое, как в многократно разобранном по косточкам шахматном дебюте, но у Раза это получается. Особо отмечу три пьесы альбома, явно связанные тематически, этакий цикл: Her Story ( лиричная пьеса балладного плана) – Our Story (слаженная работа духовиков) – His Story (эмоциональное интро пианиста и красивая партия лидера квинтета). Арнан Раз – это имя стоит запомнить!
музыкальный стиль: фьюжн, мэйнстрим, блюз-рок, кроссовер
страна: США
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