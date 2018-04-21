Carlos Del Junco & The Blues Mongrels - Hang On

Третье появление канадского музыканта кубинского происхождения в нашем СD-обзоре. Последний раз его имя можно было увидеть на наших страницах в 2016-м, в связи с Blues, Etc…, дуэтным альбомом Дель Джанко и Джимми Баускилла. Обзор той работы сопровождался и биографическими данными по обоим музыкантам, поэтому сейчас я рассказывать о Карлосе подробно не буду: желающие могут найти тот обзор на сайте с помощью окошечка «поиск».
А новый альбом Hang On – это проект, который замечательный блюзовый харпер сделал со своей группой. The Blues Mongrels – команда старинных друзей Карлоса Дель Джанко, тут нет ни одного «не проверенного в боях» исполнителя. Много лет играл Карлос вместе и с гитаристом Эриком Сент-Лорентом, и с басистом Хенри Хейлигом. Как акустическое трио – а именно таким видел Карлос свой новый альбом – они работают с 2013 года. Участвовал в записи и партнер Дель Джанко по предыдущему альбому Джимми Баускилл, правда, на этот раз только, как бэк-вокалист в нескольких треках. И, наконец, Кевин Брайт, еще один старый партнер Дель Джанко. Здесь он играет только в двух треках – один раз на мандолине, другой – на резонаторной гитаре, зато Кевин написал ровно половину композиций для Hang On. Все остальные треки - это каверы, о чем речь еще впереди.
Дель Джанко еще и поет, поэтому программу альбома он выстроил так, что сначала идут пять треков с вокалом, а потом столько же инструментальных. Голос Карлоса мы слышем и в титульной композиции Hang On – свего рода рецепт от Дель Джанко по выживанию в нашем очень сложном мире. Фолк-блюзовая манера исполнения Дель Джанко очень удачно подошла и к песне его земляка Гордона Лайтфута Ribbon of Darkness, и к песне Тома Уэйтса Jersey Girl. Но в вокальной части альбома самое сильное впечатление произвела версия известной композиции Джими Хендрикса Little Wing. И «виновата» в этом прежде всего диатоническая губная гармоника Карлоса. Ее звучание словно обнажило блюзовую душу автора этой композиции, указав на источник, из которого рос феноменальный талант этого гения. Инструментальную часть диска открыла композиция Брайта No Fool Horse. И если в Little Wing Дель Джанко демонстрирует эмоциональную глубину своей игры, то No Fool Horse дала прекрасный повод показать виртуозность его техники. То же могу сказать и о композиции Shtetl Waltz Аарона Дэвиса, где Дель Джанко, оставаясь на блюзовой стезе, подошел ближе уже не к фолку и не к року, а к джазу – его импровизационной игре в этой пьесе зааплодировал бы и король джазовой губной гармоники Тутс Тилеманс. А больше всего удивила меня в этой части пьеса Джона Зорна The Rain Horse. Откуда у бескомпромиссного героя нью-йоркского авангарда взялась такая лиричность? Карлосу Дель Джанко удалось в этой вещи не только прекрасное исполнение, но и раскрытие каких-то необычных, трудно уловимых черт в музыке Зорна: Джон – лирик? Выходит, да.
И тут я вспомнил одну деталь из биографии самого Карлоса Дель Джанко. Свой путь в искусстве он начинал, как скульптор. Похоже, и в музыке он не забыл навыков этого вида искусства: отсекая все лишнее, Карлос Дель Джанко выявляет сущность исполняемой им музыки – это дорогого стоит! © & (p) 2018 Big Reed Records 10 tks / 44 mins (Carlos del Junco – harmonica, voc; Eric St. Laurent – g; Henry Heillig – b; Jimmy Bowskill -background voc (tks 1,2,5); Kevin Breit – mandolin (tk 1), twelve string resonator g (tk 6);) Линк предоставлен RDX Promo Леонид АУСКЕРН