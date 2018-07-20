Carol Liebowitz / Bill Payne - SPIDERWEBMANDALA

Новый релиз Line Art Records – это новая встреча с американской пианисткой Кэрол Либовиц, исполнительницей с хорошей классической школой и вкусом к импровизационной музыке. Дуэт – один из любимых ее форматов. Ранее мы писали о дуэте Либовиц с саксофонистом Ником Лайонсом (The First Set, 2016), а с ее нынешним партнером, кларнетистом Биллом Пэйном, Кэрол участвовала в записи самого первого альбома Line Art Records – трио Payne / Lindal / Liebowitz (2015), где с ними играла еще шведская скрипачка Ева Линдал. Теперь Кэрол и Билл, фортепьяно и кларнет, остались один на один друг с другом и собственной творческой фантазией.
Впрочем, нет. Рядом были еще и зрители: альбом был записан во время их концерта в Альбукерке, Нью-Мексико, на юго-западе США. И энергетика зала, как мне представляется, активно подпитывала ту самую творческую фантазию импровизаторов: аплодисменты после каждого трека не кажутся простой данью вежливости.
Математика и музыка, конечно, тесно связаны, но отнюдь не тождественны. Дуэт Либовиц и Пэйна – это как раз тот случай, когда сумма двух составляющих не эквивалентна простому их сложению, она оказалась больше. В дуэте игра музыкантов приобрела новое качество. Прекрасно звучит кларнет Билла в Desert Dance, но именно мгновенная реакция пианистки, точный отклик фортепьяно, делает голос кларнета особенно одухотворенным. А драматичное, сыгранное в чисто академическом ключе, интро фортепьяно в Tempest, тут же отзывается влохновенной импровизацией духового инструмента. Hidden Canyon и Secrets показались мне вершинами этого дуэтного со-творчества. А в двух треках, титульном и Mixtures of Aroma in the Smoke дуэт все-таки превращается в трио: к инструментам Пэйна и Либовиц присоединяется поэтическое слово Марка Вебера. Поэзия и импровизационный джаз живут, конечно, по своим законам. Но стоит послушать, как медленно и лирично кларнет Пэйна вторит голосу Вебера в Mixtures of Aroma in the Smoke, чтобы согласиться с органичностью такого сочетания.
И в прежних рецензиях работ Либовиц и Пэйна, и сейчас надо говорить о высокой интеллектуальности их импровизационной музыки, питаемой не столько джазом в его классическом понимании, сколько академической музыкой, особенно нововенской школы (Пэйн прямо говорит о влиянии на него музыки Веберна). У джаза Кэрол и Билл берут иное и не менее важное свойство – свободу самовыражения и одухотворенность творчеством, рождающимся «здесь и сейчас», идущую от музыки позднего Колтрейна, Дольфи или Стива Лэйси. Результат в виде альбома SPIDERWEBMANDALA может заинтересовать людей с самыми разными, даже полярными вкусами. © & (p) 2018 Line Art Records 9 tks / 43 mins (Carol Liebowitz – p; Bill Payne – cl; with Mark Weber – poetry (tks 2,6);) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН