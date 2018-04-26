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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Spanish Harlem Orchestra - Anniversary

стиль:
26.04.2018

Spanish Harlem Orchestra - Anniversary
Spanish Harlem Orchestra – один из столпов латинской музыки среди биг-бэндов. Это коллектив прославленный и увенчанный самыми престижными регалиями. Судите сами: до представляемого сегодня альбома Anniversary Spanish Harlem Orchestra выпустил пять альбомов: из них четыре удостаивались номинации на Грэмми, а два его получили - Across 110th Street в 2005 году в качестве лучшего альбома в стиле сальса, а Viva La Tradicion в 2010 году в качестве лучшего альбома в стиле тропикал / латина. И все это – за полтора десятка лет! Многие и многие тратят на такие достижения всю жизнь и не приходят к успеху… Отмечая свое пятнадцатилетие, бэнд и выпустил новую работу с соответствующим лаконичным названием.

Spanish Harlem Orchestra – не типичный биг-бэнд. В отличие от многих чисто джазовых коллективов, в нем нет барабанщика, но зато есть очень представительная перкуссионная группа. Здесь практически нет чисто инструментальных треков, все они сопровождаются вокальными партиями. Вокалистов в нынешнем составе целых три, включая очень талантливого и многообещающего дебютанта Джереми Боша. И хотя в прежних записях в качестве гостей участвовали такие звезды джаза, как Чик Кориа и Джо Ловано, а в Anniversary в одном треке играет Рэнди Брекер, джаз лишь опосредствованно присутствует в его репертуаре, а основной «язык» состава – это латина, а точнее - сальса, традиционная афро-кубинская музыка. Во главе с пианистом, композитором и аранжировщиком Оскаром Эрнандесом Spanish Harlem Orchestra несет эту музыку в самые разные страны, гастролируя по всему миру с неизменным успехом.

В программу Anniversary вошло тринадцать треков, семь из которых написаны участниками коллектива. Лидеру Эрнандесу принадлежит три из них, включая Somos Uno, где и звучит золотая труба Рэнди Брекера. Среди композиций есть и ча-ча-ча, и джаз, и болеро, но все они переведены на гибкий, чуть сентиментальный, но заводной и энергичный язык сальсы. Помимо упомянутой Somos Uno, я выделил бы в качестве самых интересных в альбоме композиции Esa Nena, Y Deja и Guaracha Y Bembe. Я уже упоминал о предыдущих успешных работах Spanish Harlem Orchestra. Что-то подсказывает мне, что и Anniversary не останется без награды…

© & (p) 2018 ArtistShare

13 tks / 66 mins

(Oscar Hernandez – p, leader; Marcos Bermudez, Carlos Castante, Jeremy Bosch - voc; Manuel “Maneco” Ruiz, Hector Colon – tp; Doug Beavers, Noah Bless – tb; Mitch Frohman – bars, fl; Luisito Quintero – timbales; George Delgado – congas; George Gonzalez – bongos, maracas, guiro; Herardo “Jerry” Madera - b; with guest Randy Brecker – tp (tk 12);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Куба, США
музыкальный стиль
Латинский джаз

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