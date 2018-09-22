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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Soft Machine - Hidden Details

стиль: джаз
22.09.2018

Soft Machine - Hidden Details
Пол-века назад, в 1968 году, впервые увидела свет пластинка с этим названием на обложке: Soft Machine. С тех пор Soft Machine превратилась в легенду, навсегда войдя в историю рок-музыки в целом и такого его направления, как прог-рок, в частности. Появившаяся в Кентербери в 1966 году группа дала начало такому явлению в британской музыке, как кентерберийский рок. Наконец, Soft Machine, безусловно, можно отнести к основоположникам джаз-рока или музыки фьюжн, так сказать, со стороны рока. Через эту великую группу прошли такие яркие личности, как Роберт Уайетт (основатель), Дэевид Аллен, Майк Рэтледж, Энди Саммерс, Хью Хоппер, Элтон Дин, Алан Холдсуорт, Джон Этеридж, Рой Баббингтон, Джек Брюс и многие, многие другие. Soft Machine распалась в 1978 году. После двух попыток возрождения Soft Machine в 80-х годах, ее первой реинкарнацией в 1999 году стала Soft Ware, в 2002-2004 годах существовала Soft Works, а в 2004-2015 годах - Soft Machine Legacy. В декабре 2015 года ее участники решили отбросить слово Legacy, и с тех пор группа выступает и гастролирует по всему миру под оригинальным названием Soft Machine. Решение было достаточно логичным, поскольку трое музыкантов – гитарист Этеридж, бас-гитарист Баббингтон и ударник Маршалл входили в состав группы еще в 70-е годы. Четвертый участник, Тео Трэвис, пришел в группу, как это часто бывало в ее истории, из джаза.Об этом, тогда еще молодом саксофонисте, наш журнал нередко писал в конце 90-х.

И вот, сентябрь 2018 года ознаменовал выпуск нового альбома группы под названием Hidden Details. Записывался он годом ранее в Англии, на студии недавно окончившего земной путь известного музыканта Джона Хайсмана. Логично, что в США этот релиз осуществил Леонардо Павкович, давний поклонник Soft Machine и друг многих бывших музыкантов прославленного коллектива, неоднократно выпускавший ранее на MoonJune Records их работы. В Европе и Японии CD Hidden Details появится под другими логотипами, а голландский лейбл Tonefloat издает малым тиражом 200 экземпляров LP-вариант альбома. Словом, полувековой юбилей Soft Machine отмечается весьма достойно.

В альбом вошло четырнадцать композиций. Живой связью новой Soft Machine со старой служат классические композиция Майка Рэтледжа The Man Who Waved At Trains и Out Bloody Rageous, Part 1, которые смакует уже не одно поколение поклонников группы. В Out Bloody Intro существенные изменения внес Тео Трэвис. Он же наряду с Этериджем стал основным автором в нынешнем составе. Трэвис и Этеридж являются и основными солистами, причем Тео играет не только на саксофоне, но и на флейте, а также на клавишных. Характерно, что Soft Machine не делает столь любимые многими в прог-роке эпики: большинство композиций звучит в пределах трех – шести минут. Но зато разнообразия в музыке хватает. Драйв царит в Hidden Details, где саксофон Трэвиса звучит контрапунктом жесткому звучанию Этериджа и Баббингтона. Мистическая и отчасти психоделичная атмосфера отличает Ground Lift. Одинаково хороши столь разные по настроению пьесы, как Life On Bridges и Breathe. В целом звучание нынешних Soft Machine, пожалуй, ближе к джазу, чем к року, но саунд группы, думаю, придется по вкусу и многочисленным старым и, надеюсь, не менее многочисленным новым поклонникам возрожденной легенды.

© & (p) 2018 MoonJune Records

14 tks / 64 mins

(John Etheridge – el.g, ac,g; Theo Travis – sax, fl, Fender Rhodes p; Roy Babbington – bass g; John Marshall – dr; with Nick Utteridge – wind chimes (tk13);)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
прог-рок, фьюжн

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