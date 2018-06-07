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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Soggy Po Boys - Smoke

стиль:
07.06.2018

Soggy Po Boys - Smoke
Чтобы добраться из Довера, Нью-Хемпшир, что в Новой Англии, до Нового Орлеана, надо пересечь практически все Соединенные Штаты с севера на юг. Впрочем, жители Довера, а также многих других городов в США и за ее пределами, могут попасть в самое сердце Кресчент Сити (это популярное прозвище самого необычного города страны) просто придя на концерт ансамбля из Довера Soggy Po Boys. В 2012 году возник этот коллектив, объединивший единомышленников-традиционалистов, влюбленных в новоорлеанский джаз. Это музыка, которую играли Кинг Оливер и Луис Армстронг, Сидни Беше и Джелли Ролл Мортон, музыка, вобравшая в себя традиции уличных парадов и похоронных процессий, музыка местных кабаков и притонов, музыка, впитавшая афроамериканские, креольские, французские и карибские традиции, густая, острая и вкуснейшая, как местный фирменный суп гумбо, музыка, с которой начиналась история джаза.

Удивительно, насколько глубоко семь белых парней из Новой Англии (таков сегодня формат коллектива) прониклись духом этой музыки и насколько удачно им удается делиться им со слушателями. Свидетельством тому не только многочисленные успешные концертные туры, но и пять альбомов, составляющих на сегодня дискографию Soggy Po Boys. Самый свежий проект, выходящий в свет 8 июня альбом Smoke, мы представляем в этом обзоре.

Десять композиций, составивших программу Smoke, - словно путеводитель по музыкальным ритмам Нового Орлеана. Рэгтайм (Ether Rag) тут соседствует с бегуэном (Pani Ti Moun), прото-буги (Birdseye) – с прото-свингом (Answers For Sale). Великолепный финальный трек Meet me at the Funeral демонстрирует отличный образчик вокала в духе сall and response, а Nearer My God To Thee / In The Gloaming - типично новоорлеанский «похоронный» стиль, с медленным грустным вступлением и разудалым и развеселым финалом. Уже упомянутая выше композиция Birdseye – на мой вкус, идеальный пример коллективной импровизации, составляющей инструментальную основу новоорлеанского джаза. Но особо я выделил бы при этом игру Эрика Клакстона на кларнете и Заха Ланге на трубе. И, конечно же, нельзя забыть очень стильный вокал фронтмэна Soggy Po Boys Стюарта Диаса. Да и в целом музыка группы – пример классной стилизации, убеждающей, что динамичность и позитивный месседж старого новоореанского джаза вполне востребованы и во втором десятилетии ХХI века.

© & (p) 2018 Soggy Po Boys

10 tks / 40 mins

(Stuart Dias -lead voc, g; Eric Klaxton – ss, cl; Zach Lange – tp; Nick Mainella – ts; Mike Effenberger – p; Nick Phaneuf – b; Brett Gallo – dr;)

Линк предоставил Brett Gallo

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
традиционный джаз

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