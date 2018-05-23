Sons Of Alpha Centauri - Continuum

Сакраментальное «иногда они возвращаются» сразу приходит на ум при знакомстве с новым, вторым по счету альбомом британской группы Sons Of Alpha Centauri. Дело в том, что этот альбом, издаваемый в июне немецким лейблом H42 Records из Гамбурга, появляется, ни много ни мало, через одиннадцать лет после своего дебютного предшественника, названного просто именем группы. Сам же коллектив был основан в городке Суэйл, графство Кент еще в 2001 году басистом Ником Хэнноном и гитаристом Марлоном Кингом. Sons Of Alpha Centauri (или SOAC, как их часто называют) позиционировал себя, как чисто инструментальную группу, исполняющую нечто вроде метал-прога. Дебютный альбом коллектива, превратившегося к тому времени уже в квартет с ударником Стиви Би и электронщиком Блэйком, был выпущен, как уже упоминалось выше, в 2007 году. А потом SOAC …. нет, не распался, но вовсю занялся разнообразными коллаборациями и совместными проектами: с Karma To Burn, c Yawning Man и так далее. Выходили альбомы, давались концерты, но пополнение собственной дискографии, которого долго ждали многочисленные поклонники SOAC, происходит только сейчас.
В соответствии со своим «космическим» названием «Сыновья Альфа Центавра», SOAC под названием Continuum представили цельную и единую по содержанию сюиту о космическом путешествии из восьми треков. Ее можно назвать неким музыкальным аналогом литературной космической фантастики Хайнлайна, Кларка или Азимова, но ближе всего тут по тематике, пожалуй, ранние Стругацкие с их книгой «Путь на Амальтею». Амальтея, как известно, спутник Юпитера, вот и британский квартет приглашает всех в путешествие к самой большой планете Солнечной Системы. Восемь треков разделены, как бы на две части, каждая из которых предваряется короткой, полутораминутной интродукцией (стартовая носит характерное название Into The Abyss («В Бездну»). Такое деление не случайно: H42 Records издает альбом в нескольких форматах, причем превалируют несколько виниловых релизов разного цвета, так что две части соответствуют двум сторонам пластинки.
«Юпитер», «Солнечная буря», «Ио» (спутник Юпитера), «По орбите Юпитера», наконец, финальный десятиминутный эпик «Возвращение» - таковы треки / главы этой музыкальной книги. Одна из глав носит любопытное название Interstellar. Вам оно ничего не напоминает? По-моему, тут прямая перекличка с пинкфлойдовским Interstellar Overdrive. И, переходя уже непосредственно к музыкальному контенту, звучание SOAC представляет собой обильно декорированный электроникой симбиоз Black Sabbath с Pink Floyd, причем с Pink Floyd именно авангардно-психоделического барретовского периода, а не с назидательно-социальным уотерсовским Флойдом. При всей жесткости и некоторой мрачности музыки SOAC, влияние Pink Floyd, на мой взгляд, более ощутимо. В любом случае, поклонникам и тяжелой музыки, и прог-рока Continuum должен понравиться.
музыкальный стиль: Латинский джаз, ориентальная музыка, этно-джаз
страна: Пуэрто-Рико, США, Турция, Израиль, Куба
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