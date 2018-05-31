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Sound & Fury - Thundering of Dawn
31.05.2018
Эдвард Весала, знаменитый финский ударник, основал коллектив под названием Sound & Fury в 1982 году. Этот ансамбль стал отличной школой для многих молодых финских джазменов, а для самого Весалы был одним из многих его проектов. Весала, один из лидеров европейского фри-джаза 70-х – 80-х годов, для финского джаза был и остается культовой фигурой, сравнимой с Кшиштофом Комедой для польского джаза. Ранняя смерть музыканта в 1999 году (ему было всего 54 года) стала тяжелой потерей для джазового сообщества, но последующие годы показали, что творческое наследие Весалы не пропало.
Подобно тому, как Сью Мингус, вдова великого американского басиста Чарльза Мингуса, активно пропагандирует музыку покойного мужа в созданных ею коллективах, вдова Весалы, пианистка, арфистка и аранжировщик Иро Хаарла, столь же самоотверженно делает все, чтобы музыка Весалы жила и сегодня. Лучший пример тому – возрожденный в 2010 году коллектив Sound & Fury. Его новая история началась с тура памяти Весалы, организованного четырьмя духовиками, игравшими еще с самим Эдвардом в составе Sound & Fury. Сегодня Sound & Fury – это нонет, объединивший таких ветеранов, как саксофонисты Пепа Пяйвинен, Йорма Тапио и Тане Каннисто, с более молодыми музыкантами на базе исполнения музыки Весалы. Неофициальным десятым участником коллектива можно считать Иро Хаарла, аранжирующую для коллектива музыку своего мужа. Новый альбом Thundering of Dawn, свеженький, появившийся только в мае этого года, дает отличное представление и о стилистике нынешнего Sound & Fury, и о его незаурядном творческом потенциале.
В альбом вошло семь композиций. Четыре из них, включая титульную, - это музыка Весалы в аранжировке Иро Хаарла, две пьесы написала и аранжировала для ансамбля сама Хаарла, наконец, финальная пьеса Peace Is The Language Of Stars And Stones принадлежит Йорме Тапио. Современный Sound & Fury – это четыре духовика, два гитариста и ритм-группа, в которой помимо традиционной связки бас – ударные, звучит и перкуссия. Лучшие черты музыки Весалы – креативность, свобода самовыражения, полиритмия, использование фольклорных мотивов, причем не только финских, - живут в этом альбоме. Есть тут вещи откровенно фри-джазовые, вроде Thundering Of Dawn с очень яркой партией альт-саксофона от Тапио или Alvreda Daia, есть потрясающий драйв в стартовой весаловской Piruntanssi, где саксофоны устраивают настоящую мистерию под какой-то квазиафриканский ритм, есть двенадцатиминутная многоплановая Ready Way To Go, еще одна пьеса Весалы, с задумчивым басовым вступлением и последующим затейливым переплетением партий духовых и мощно ревущих с дисторшн-эффектами гитар. Заметно иное, очень северное и очень элегическое, настроение царит в упомянутой выше пьесе Тапио. В целом же, если говорить о европейском новом джазе, больше всего Sound & Fury напоминает мне аналогичный большой состав Петера Бретцманна, хотя, пожалуй, чуть менее радикальный. Так что, в программе нового альбома можно найти отличную музыку на любой вкус, если, конечно, авангардный джаз вам не противопоказан. Диск, безусловно, стоит услышать. Ну, а если вы живете в Москве или Питере, то в середине июня у вас есть шанс еще и увидеть Sound & Fury воочию во время их российского тура (мы публиковали новость о нем на сайте:http://jazzquad.ru/index.pl?act=NEWSSHOW&id=2018052601)
© & (p) 2018 Karkia Mistika Records 7 tks / 62 mins (Pepa Päivinen – ss, ts, bars, fl; Jorma Tapio – as, bass cl, fl, bass fl; Tane Kannisto – ts, fl; Antero Priha – tp; Jimi Sumen, Julius Heikkilä – g; Sampo Lassila – b; Hannu Risku – perc; Simo Laihonen – dr;) Линк предоставил Александр Пантюшков Леонид АУСКЕРН
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