Sonar - Live At Moods

Изданный в начале 2018 года лондонским лейблом RareNoise Records альбом Vorteх, стал первым опытом сотрудничества швейцарского ансамбля Sonar с американским гитаристом-экспериментатором Дэвидом Торном. Наш сайт рассказывал об этом альбоме и об истории его создания, эту рецензию можно найти на страницах jazzquad.ru. Но история получила продолжение. Опыт сотрудничества оказался столь успешным и впечатляющим, что уже в ноябре 7d Media издает новый, на сей раз концертный альбом Sonar и Торна, записанный на их выступлении в родном для швейцарцев Цюрихе, в джазовом клубе Moods 24 мая 2018 года. Характерно, что, в отличие от Vorteх, где на обложке швейцарцы и их американский партнер были обозначены отдельно, на Live At Moods стоит только Sonar, подчеркивая органичное вхождение Дэвида Торна в состав коллектива.
И в студийном варианте композиции Sonar отличаются большой продолжительностью, тем более это свойственно концертнику, где четыре пьесы из щести звучат более десяти минут. В альбом вошли три композиции из Vorteх, которые ценители теперь могут сравнить со студийными записями (Waves and Particles, Red Shift и Lookface!), пьеса Twofold Covering из второго альбома группы Static Motion
(2014) и по одной композиции, где музыканты играют отдельно: для Торна это сольная импровизация For Lost Sailors, а для Sonar – Tromsø, вообще одна из самых первых композиций группы, впоследствии включенная в их дебютный альбом A Flaw of Nature (2012).
Тритоновые гитары швейцарцев, фирменный звук Sonar, в сочетании с гитарой и электроникой Торна и полиритмией пьес действуют просто магнетически. Мало нот – много мыслей, много креативности и вдохновения: так реализуют Sonar и Торн идеи минимализма на практике. Звучание ансамбля завораживает, причем на примере потрясающей по динамичности Tromsø и вещей более поздних можно проследить, как развивались минималистические тенденции в творчестве Sonar. Название же такой пьесы, как Twofold Covering прямо раскрывает технологические секреты саунда группы: имеется ввиду, что основной басовый рифф идентичен гитарному, только Кристиан Кюнтнер играет его в два раза медленнее и на две октавы ниже. Сольная композиция Дэвида Торна For Lost Sailors дает возможность оценить высокое мастерство этого большого мастера. В прочих композициях альбома каких-то отдельных сольных эпизодов практически нет: музыканты строго придерживаются ансамблевого звучания – и у них это получается отменно! © & (p) 2018 7d Media 6 tks / 56 mins (Stephan Thelen, Bernhard Wagner - tritone g; Christian Kuntner - tritone b; Manuel Pasquinelli – dr; David Torn – el.g, live looping;) Линк предоставлен 7d Media Леонид АУСКЕРН