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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Simone Kopmajer - Spotlight On Jazz

стиль:
29.11.2018

Simone Kopmajer - Spotlight On Jazz
В области традиционного свингового джаза, в отличие от авангарда или фьюжн, Америка, родина этой музыки, остается ьезоговорочным законодателем мод. Но старушка Европа и в этой сфере способна выдвинуть очень ярких исполнителей. К их числу относится и австрийская вокалистка Симоне Копмайер.

Родилась она в небольшом городке Шладминг в Штирии. Петь Симоне начала с 8 лет, окончила Университет музыки и драматических искусств в столице Штирии Граце, на мой вкус, одном из самых музыкальных, динамичных и красивых городов Европы, и постигала тонкости джазового вокала у таких грандов, как Шейла Джордан или Марк Мерфи. С 2000 года Копмайер регулярно наведывается в Штаты с гастролями, но особенно популярно ее творчество (у певицы на счету, начиная с 2003 года, уже тринадцать альбомов, включая представляемый нами Spotlight On Jazz) в Японии и странах Юго-Восточной Азии. Самый успешный до сих пор ее альбом Nothing’s Gonna Change (2011) побил все рекорды популярности почему-то в Тайланде и стал там самым успешным джазовым альбомом года.

В создании нового альбома Симоне ассистировал квартет ее земляков, опытных мастеров джаза из Австрии. Впрочем, без американца тут тоже не обошлось. Духовые партии тенор-саксофона и кларнета при записи исполнил нынешний руководитель мемориального оркестра Каунта Бэйзи Терри Майерс – как вы понимаете, лидер такого бэнда понимает толк в свинге! Программа альбома в общем-то традиционна для Копмайер: это смесь джазовых стандартов и авторской музыки самой Копмайер ( плюс для We’re Goin’ In и A Gift From Buddy она написала текст, а музыку сочинил Майерс) и ее пианиста Пауля Урбанека. Вы найдете в этом альбоме такие знаменитые эвергрины, как Stompin’ At The Savoy или Mood Indigo, но я бы поставил на первое место в программе не столь часто исполняемую тему, написанную первой женой великого Сачмо, Лил Хардин Армстронг Struttin’ With Some Barbecue. Почти все, что привлекает в пении Симоне Копмайер, можно найти в этой композиции: точное интонирование, безукоризненный свинг, эффектные модуляции – словом, Сачмо, услышав эту песню из своего репертуара в исполнении Симоны, думаю, остался бы доволен. Наверняка одобрил бы он и работу инструменталистов, особенно ударника Рейнхардта Винклера. А еще одна грань таланта Симоне наиболее ярко продемонстрирована в композиции A Gift From Buddy – классный скэт-вокал, где голос певицы звучит, как натуральный духовой инструмент. В целом – очень достойная работа, которая порадует любителей вокального джаза 40-х – 50-х годов, мастерски реанимированного Симоне Копмайер.

© & (p) 2018 Lucky Mojo Records

14 tks / 64 mins

(Simone Kopmajer – voc; Terry Myers – ts, cl; Paul Urbanek – p, keyb; Martin Spitzer – g; Karl Sayer – b; Reinhardt Winkler – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Австрия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим, свинг

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