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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Sonar with David Torn - Vortex

стиль:
19.03.2018

Sonar with David Torn - Vortex
Если ничего не знать о швейцарском квартете Sonar из Цюриха, то по составу он может показаться этаким архаичным бит-квартетом, каких много появилось с легкой руки прославленных Beatles в 60-е годы: ну как же, три гитары (из них одна басовая) плюс ударные! Но на самом деле все, конечно же, не так. Sonar возник в 2010 году, когда в Цюрихе познакомились два гитариста – Штефан Тилен и Бернхард Вагнер. Общность взглядов на музыку привела их к решению создать совместный проект. И Штефан, и Бернхард с одной стороны, предпочитали такой музыкальный интервал, как тритон, а с другой – увлекались идеями минимализма. Именно эти концепции они положили в основу общего проекта под названием Sonar, который вскоре пополнился старым коллегой Штефана по ряду проектов, басистом Кристианом Кюнтнером, и молодым барабанщиком Мануэлем Паскинелли, мастером полиритмии.

Минималистский арт-рок с тритоновыми гитарами сделал Sonar достаточно известным и успешным коллективом. Группа записала три альбома, получивших хорошую прессу, выступала в ряде стран Европы, США, Японии. Авангардный гитарист Генри Кайзер написал о них своему другу, тоже гитаристу и известному мастеру живого семплирования, американцу Дэвиду Торну, музыканту из кругов ECM, рекомендовав послушать последний альбом Sonar под названием Black Light (2015). Музыка Sonar пришлась Дэвиду по вкусу, и он согласился продюсировать их новый, дебютный на RareNoise Records, альбом и даже поучаствовать в каком-то из треков. Но первые же репетиции в студии звукозаписи под Цюрихом в феврале 2017 года сделали Торна полноценным участником проекта. Какой там эпизодический трек! Гитара Торна и его live looping-техника идеально совпали с идеями и звучанием Sonar. В каждом из шести треков нового альбома, получившего название Vortex, звучит квинтет музыкантов, а на обложке альбома, рядом с названием Sonar появилось имя Дэвида Торна.

Он многим может прийтись по душе, этот Vortex. Настоящее пиршество для любителей изысканного гитарного звучания, переполняющего буквально каждую из шести длинных композиций альбома. Тритоновые гитары Sonar встречаются здесь с блистательным звучанием Торна, сэмплы переплетены с живым звуком, прог-рок – с авангардным джазом, минималистские идеи – с изощренной ритмической организацией каждой пьесы. Участники проекта оставили комментарий для каждой из композиций. Вот как, к примеру, говорит о пьесе Monolith Тилен: «Гитара Дэвида воет, словно раненый зверь под угловатые, контрастные ритмы Monolith. Он способен выражать глубочайшие чувства надежды и отчаяния с помощью вариаций одной единственной ноты там, где другим гитаристам потребуется 10 000 нот». Сам же Торн характеризует эту пьесу, как перекресток между Майлсом Дэвисом и Джоном Хасселлом. Думаю, одной этой цитаты достаточно. Этот альбом должен быть услышан вами.

© & (p) 2018 RareNoise Records

6 tks / 56 mins

(Stephan Thelen, Bernhard Wagner – g; Christian Kuntner – el. b; Manuel Pasquinelli – dr; David Torn – el.g, live-looping & manipulation;)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Швейцария
музыкальный стиль
авангард, прог-рок

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