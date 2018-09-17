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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Alberto Pibiri - Jazz Legacy

стиль:
17.09.2018

Alberto Pibiri - Jazz Legacy
Веселая обложка и столь же позитивный альбом. Итальянский пианист Альберто Пибири с юных лет любил джаз и боготворил Оскара Питерсона. В технике игры он старался брать пример со своего кумира, а организовав трио (как у Питерсона!), часто исполнял его музыку на концертах в родной Италии и других странах Европы. Во время одного из таких выступлений во Франции ему посчастливилось познакомиться с Шейлой Джордан, и знаменитая джазовая вокалистка была столь впечатлена музыкой и талантом молодого итальянца, что взяла его под свое покровительство и даже помогла добыть рабочую визу в США. Поселившись в Нью-Йорке, он не раз работал здесь и с Шейлой, и с другими известными джазовыми музыкантами, записал в 2011 году свой дебютный альбом.

В новой работе Jazz Legacy Пибири действительно словно делает обзорную экскурсию по доставшемуся ему и всем нам джазовому наследию разных эпох, но при этом все десять треков альбома – это его авторская музыка. Ничуть не удивило меня, что стартовую пьесу альбома он назвал For Oskar – конечно же, в честь Питерсона. Правда, по музыкальному содержанию эта пьеса показалась мне памятником более раннему периоду развития фортепьянного джаза. А далее вы найдете в программе и босса-нову (New Bossa), и блюз (A Blues) и еще много интересного. Основной состав, участвовавший в записи, - это трио Пибири, но часто это трио превращается в квартет, когда к нему присоединяется давний партнер Альберто, кларнетист и саксофонист Эдриан Каннингем. Надо сказать, его соло на кларнете в Walkin’ явно украсило звуковую палитру альбома. А дополнительные краски внесли другие старые партнеры Альберто Пибири – гитарист Дэйв Страйкер в одном треке, и, конечно же, его добрый гений Шейла Джордан. В Be Free она поет в более традиционной манере, а вот в For Sure дуэтом с Джей Клейтон две джазовые гранд-дамы так основательно тряхнули стариной и выдали такой зажигательный скэт, что эту вещь я бы отнес к одной из вершин Jazz Legacy. Композиция Oh Yeah знакомит нас с еще одной вокалисткой, Мириам Уокс, но, откровенно говоря, после дуэта Джордан – Клейтон мне ее манера пения показалась пресноватой. Ну, а завершает альбом сольное исполнение Пибири композиции It’s Me. Вы можете еще раз посмаковать незаурядную технику игры Альберто, еще раз оценить его композиторский талант – и взять на заметку все будущие работы этого музыканта.

© & (p) 2018 Alberto Pibiri Music

10 tks / 45 mins

(Alberto Pibiri – p; Paul Gill – b; Paul Wells – dr; Adrian Cunningham – ts, cl; Dave Stryker – g (tk 9); Sheila Jordan (tks 7,8), Jay Clayton (tk 8), Miriam Waks (tk 9) – voc;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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