Lisa Hilton - Oasis

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Мадагаскар, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Lisa Hilton - Oasis

стиль:
26.01.2019

Lisa Hilton - Oasis
Третья для нашего сайта встреча с творчеством американской пианистки и композитора Лайзы Хилтон. Она четко поддерживает традицию: в год по альбому. И все разные – по крайней мере, те, что попадают на jazzquad.ru. Сольный фортепьянный Day & Night (2016), потом записанный в формате квинтета Escapism (2017) и вот, новый Oasis, уже в формате классического джазового фортепьянного трио. Сама Лайза признается, что уже давненько (точнее – пять лет) не работала в трио и где-то подзабыла, насколько приятен этот формат, насколько больше свободы для импровизации он дает при наличии, понятно, грамотных партнеров. В качестве таковых в Oasis присутствуют парни действительно толковые: басист Люк Кертис уже попадал в разряд «восходящих звезд» по своему инструменту в анкетах DownBeat, а ударник Марк Уитфилд – бывший вундеркинд, уже в два годика игравший на большой сцене рядом со своим отцом, известным гитаристом Марком Уитфилдом-старшим. Кстати, оба партнера Лайзы учились в Беркли, и, как говорит в интервью по случаю выхода альбома сама бэнд-лидерша, в студии при записи царила очень приятная атмосфера, которую хорошо себе представляют бывшие студенты одного вуза.

Что касается атмосферы – тут приходится верить Лайзе Хилтон на слово, а вот достоинства Oasis отмечаешь уже сам, непосредственно. Я тут, возможно, не объективен, потому что то, как играет джаз Лайза Хилтон, мне нравится с первого услышанного ее альбома, и Oasis не стал исключением. Играет она джаз … «вкусно»: обе руки пианистки работают, как часы, Хилтон очень умело акцентирует «ударные» моменты каждой пьесы, ведет слушателя за собой и эти «путешествия» не утомительны, познавательны и весьма позитивны. В этом Лайза, кстати, видит и одну из целей своей музыки: названия Oasis или Escapism, как у предыдущего альбома, - не случайны. Мир вокруг сегодня не сильно радует, объясняет Хилтон: проблемы миграции, экология, никуда не девшийся терроризм – не спокойно в нем. И Хилтон дарит своим слушателям передышку: момент погружения в славный, приятный уху и сердцу мир джаза.

Играет она в основном мэйнстрим, но очень по-своему. К Oasis пресс-релизы пристегивают ярлычок вест-коаст кул-джаза, но сама же Хилтон говорит о том, что здесь есть отзвуки ее увлечения музыкой Хорэса Сильвера, Каунта Бэйзи, Дюка Эллингтона и даже немного Сергея Рахманинова! Я не гомеопат, не знаю, какие микрочастицы их музыки попали в пьесы Хилтон, но такие композиции, как Twists of Fate, Adventure Lands или Just For Fun, такой оптимистичный блюз, как Lazy Daisy, такой красочный финальный «звуковой пейзаж», как Warm Summer Night или такой кавер Гершвина, как Fascinating Rhythms, вряд ли оставят вас равнодушным.

© & (p) 2018 Ruby Slippers Productions

11 tks / 48 mins

(Lisa Hilton - p; Lucques Curtis - b; Mark Whitfield – dr;)

Линк предоставлен RDX Promo

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

Еще из раздела издано в 2018г.

Buben Naruszewicz Baisan - 1937

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард
  • страна: Беларусь
В прошлом году Fantastic Swimmers Виктора Семашко разразились «Лагерными песнями» - мощной импровизационной рефлексией на тему сталинских репрессий. Нынче трио Buben Naruszewicz Baisan ответило альбомом «1937». Там ...
подробнее
26.01.2019

Buben, Leonid Narushevich - Alphabetically

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард
  • страна: Беларусь
В прошлом году Леонид Нарушевич «отметился» на нашем сайте двумя очень разными альбомами: Enighet Ensamhet от трио Бубен –Нарушевич – Байсан и Kola в рамках его постоянного проекта „Князь Мышкин». Они ...
подробнее
26.01.2019

Carla Campopiano Trio - Chicago/Buenos Aires Connection

  • стиль: этно
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: нуэво танго
  • страна: Аргентина
Классическими инструментами для исполнения классического танго, каким оно сложилось в 30-е – 50-е годы прошлого века в Аргентине, считают фортепьяно, контрабас, скрипку и, прежде всего, бандонеон. Гитара и, тем более, флейта ...
подробнее
26.01.2019
© 2019
Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com