Lisa Hilton - Oasis

Третья для нашего сайта встреча с творчеством американской пианистки и композитора Лайзы Хилтон. Она четко поддерживает традицию: в год по альбому. И все разные – по крайней мере, те, что попадают на jazzquad.ru. Сольный фортепьянный Day & Night (2016), потом записанный в формате квинтета Escapism (2017) и вот, новый Oasis, уже в формате классического джазового фортепьянного трио. Сама Лайза признается, что уже давненько (точнее – пять лет) не работала в трио и где-то подзабыла, насколько приятен этот формат, насколько больше свободы для импровизации он дает при наличии, понятно, грамотных партнеров. В качестве таковых в Oasis присутствуют парни действительно толковые: басист Люк Кертис уже попадал в разряд «восходящих звезд» по своему инструменту в анкетах DownBeat, а ударник Марк Уитфилд – бывший вундеркинд, уже в два годика игравший на большой сцене рядом со своим отцом, известным гитаристом Марком Уитфилдом-старшим. Кстати, оба партнера Лайзы учились в Беркли, и, как говорит в интервью по случаю выхода альбома сама бэнд-лидерша, в студии при записи царила очень приятная атмосфера, которую хорошо себе представляют бывшие студенты одного вуза.
Что касается атмосферы – тут приходится верить Лайзе Хилтон на слово, а вот достоинства Oasis отмечаешь уже сам, непосредственно. Я тут, возможно, не объективен, потому что то, как играет джаз Лайза Хилтон, мне нравится с первого услышанного ее альбома, и Oasis не стал исключением. Играет она джаз … «вкусно»: обе руки пианистки работают, как часы, Хилтон очень умело акцентирует «ударные» моменты каждой пьесы, ведет слушателя за собой и эти «путешествия» не утомительны, познавательны и весьма позитивны. В этом Лайза, кстати, видит и одну из целей своей музыки: названия Oasis или Escapism, как у предыдущего альбома, - не случайны. Мир вокруг сегодня не сильно радует, объясняет Хилтон: проблемы миграции, экология, никуда не девшийся терроризм – не спокойно в нем. И Хилтон дарит своим слушателям передышку: момент погружения в славный, приятный уху и сердцу мир джаза.
Играет она в основном мэйнстрим, но очень по-своему. К Oasis пресс-релизы пристегивают ярлычок вест-коаст кул-джаза, но сама же Хилтон говорит о том, что здесь есть отзвуки ее увлечения музыкой Хорэса Сильвера, Каунта Бэйзи, Дюка Эллингтона и даже немного Сергея Рахманинова! Я не гомеопат, не знаю, какие микрочастицы их музыки попали в пьесы Хилтон, но такие композиции, как Twists of Fate, Adventure Lands или Just For Fun, такой оптимистичный блюз, как Lazy Daisy, такой красочный финальный «звуковой пейзаж», как Warm Summer Night или такой кавер Гершвина, как Fascinating Rhythms, вряд ли оставят вас равнодушным.
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