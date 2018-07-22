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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Lucia Jackson - You And The Night And The Music

стиль:
22.07.2018

Lucia Jackson - You And The Night And The Music
С обложки альбома на нас глядит настоящая джазовая дива! Продуманно и чрезвычайно эффектно выглядит здесь Люсия Джексон, вот только джазовой дивой ей еще предстоит стать…

You And The Night And The Music – первый альбом Люсии Джексон. Петь и танцвать она любила с детства, и сейчас, в 26 лет, у нее за плечами уже карьера танцовшицы и модели. Искусство балета и фламенко она постигала в Академии в Мадриде и, возможно, поэтому ее голос столь органично звучит в Toda Una Vidа, единственной испаноязычной песне альбома. Симпатия к испанской, а шире – латинской культуре, проявилась и в аранжировках ряда композиций с использованием мотивов фламенко, болеро, босса-новы, и с участием в проекте целого ряда музыкантов латинского происхождения: в в отдельных треках тут появляются испанский гитарист фламенко Дан Гарсия, известный колумбийский перкуссионист Самуэль Торрес, аргентинский бандонеонист Хавьер Санчес, а испанский пианист Яго Васкес входит в состав основного квартета инструменталистов, работавшего над альбомом.

Впрочем, живет Яго сейчас в Нью-Йорке, куда вернулась после Испании и Люсия. Именно тут она завоевала успех у публики, как вокалистка, что позволило ей, проведя удачную кампанию, собрать 15 тысяч долларов для записи дебютника. Но главную поддержку оказал в этом проекте Люсии ее отец, гитарист Рон Джексон. Он сделал аранжировки почти всех отобранных для программы композиций, его гитара является основным аккомпанирующим инструментом, ну, а сколько полезных советов дал дочери Рон – это знают только они сами…

Результат довольно симпатичен. Коллекцию песен Люсия Джексон собрала из стандартов Great American Songbook (Just One of Those Things Портера, Sophisticated Lady Эллингтона и др.), а также более современного репертуара (тут я бы выделил очень проникновенное исполнение одной из самых лиричных песен Леннона и МакКартни And I Love Her, которую Люсия исполняет в «женском» варианте под названием And I Love Him). Пресловутой «вишенкой на торте» стала одна собственная песня Люсии Feel The Love, посвященная брату певицы. У Люсии Джексон приятный, довольно высокий голос, которым она владеет вполне профессионально, а в финальном треке When You’re Smiling даже продемонстрировала неплохую технику скэта. О роли отцовской гитары в музыке альбома уже говорилось выше. Хочется отметить еще и гостей: саксофон Яакова Маймана украсил титульную композицию You And The Night And The Music, а дуэт скрипки и бандонеона помог создать нужную атмосферу в грустной I’m a Fool to Want You от Фрэнка Синатры. Словом, для дебюта очень и очень неплохо. Будем ждать продолжения: кто знает, может быть, Люсии Джексон действительно суждено стать настоящей джазовой дивой?

© & (p) 2018 Roni Music

13 tks / 49 mins

(Lucia Jackson – voc; Ron Jackson – g; Yago Vazques – p; Matt Clohesy – b; Corey Rawls – dr; with Yaacov Mayman – ts; Javier Sánchez – bandoneon; Frederika Krier – vi; Dan García – flamenco classical g; Samuel Torres – cajon, congas, perc;)

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Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Испания, Колумбия, Румыния, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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